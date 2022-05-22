مستشار الرئيس للصحة: أعراض جدري القرود مشابهة كثيرا لـ«كورونا»

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إن مرض جدري القرود، أصبح منتشرا حاليا في عدد من الدول، موضحًا أن آخر دولة أعلنت ظهور حالات جديدة بها هي كندا، «ظهر فيها 5 حالات جيدة، وثبت أنها جدري القرود، وفيه 24 شخصا آخرين تحت الملاحظة والمراقبة»، موضحًا أن مرض الجدري يُعد قديما، وكان موجودا في العالم قبل ذلك، ونتج عنه أوبئة ووفيات كثيرة خلال الأزمنة الماضية.

جدري القرود موجود الآن في بعض الحيوانات البرية بوسط وغرب أفريقيا

وأضاف «تاج الدين»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «مصر جديدة»، مع الإعلامية إنجي أنور، الذي يُعرض على شاشة «ETC»، أنه بفضل الله وبفضل اللقاحات والأمصال ضد الجدري القديم تم الانتهاء منه، إذ أن له لقاحات لكنها غير متداولة الآن، مؤكدًا أن فيروس جدري القرود، متواجد الآن في القردة وبعض الحيوانات البرية في وسط وغرب أفريقيا، موضحًا أنه تم رصد أول حالتين في بريطانيا، والأعراض تتشابه كثيرًا مع أعراض فيروس كورونا المستجد «كوفيد19».

مستشار رئيس الجمهورية: جدري القرود معدي

وأشار مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إلى أن الحالات التي تم رصدها في بريطانيا تبين لاحقًا أن المرض جاء من إحدى الدول الإفريقية، وفيروس جدري القرود معدي، موضحا: «لازم نستمر في الاحتياط والاحتراز، الأعراض تكمن في السخونة والتهاب الحلق، وكحة وآلام في العضلات وإجهاد، لكن ما يميزه عن فيروس كورونا هو ظهور تضخم في الغدد اللمفاوية وتظهر بعد عدة أيام حبوب في وجه المريض وطفح، وتضخمات في الجلد ثم ينتشر إلى جسمه بالكامل».