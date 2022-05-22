أستاذ أمراض تناسلية: جدري القرود ينتقل عبر العلاقات غير المشروعة

تحدث الدكتور حامد عبد الله حامد، أستاذ الأمراض الجلدية والتناسلية بقصر العيني، عن تفاصيل الإصابات الجديدة بفيروس جُدري القرود؛ إذ طبقت دول مثل بلجيكا الحجر الصحي الإجباري 21 يومًا لمرضى جدري القرود، لافتًا إلى أنه مختفٍ من عام 1980.

وأضاف حامد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن المرض يختلف عن الجدري العادي في أن القرود وبعض القوارض يمكنها نقله إلى الإنسان، كما يمكنه التنقل من الإنسان إلى الإنسان عبر العلاقات غير المشروعة مثل الإيدز.

المرض متوطن في غرب ووسط أفريقيا

وتابع أن جدري القرود ينتقل من العلاقات الجنسية بين الرجل والرجل «المثلية الجنسية»، كما أنه متوطن في غرب ووسط أفريقيا، مشيرًا إلى أن ذلك المرض ظهر في أماكن لم يكن متوطنًا فيها.

وأكد، أنه كان هناك مؤتمر لمثليي الجنس في أوروبا ظهرت فيه هذا المرض، مرجحًا أن يكون نوعًا من الهجمات البيولوجية الإرهابية؛ ولذلك ظهر في دول جديدة.

ولفت إلى أن انتشار جدري القرود أكثر بين الفئات المثلية «غير المشروعة مع الرجال مثليي الجنس»، علاوة على ذلك، فإنه قد ينتقل نتيجة للتنفس أيضًا، وأشار إلى وجود أمور مطمئنة في ذلك المرض، وأوضح، أنه ليس مرضا مميتا، حيث إنّ نسبة الوفيات فيه قليلة وتتراوح من 3 إلى 5 %.

التطعيمات ضد جدري القرود

وحول التطعيمات ضد مرض جدري القرود، أكد أن التطعيمات القديمة تقوم بالحماية من الإصابة بهذا المرض؛ لكنها لا تمنعها بنسبة 100% مثل التطعيمات الأخرى، كما يمكنه إصابة الأطفال عبر التنفس أيضا.