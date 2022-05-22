جونسون وزيلينسكي يبحثان هاتفيا الحصار الروسي لأوديسا الأوكرانية

بحث رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، خلال اتصال هاتفي مساء اليوم، الحصار الروسي لأوديسا الأوكرانية وفقا لما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية في نبأ عاجل.

وناقش رئيس الوزراء البريطاني مع الرئيس الأوكراني، إغلاق روسيا لأكبر موانئ أوكرانيا في أوديسا.

جونسون يؤكد مضاعفة الجهود لإيصال المواد الأساسية لأوكرانيا

وأكد رئيس الوزراء البريطاني عزمه مضاعفة الجهود لإيصال المواد الأساسية لأوكرانيا، وضمان استمرارها في تصدير منتجاتها للخارج.

بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

وبدأت العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا 24 فبراير الماضى، وتأثرت الصادرات الأوكرانية بسبب الحرب، وفرضت عدة دول عقوبات على موسكو.