فرنسا تصدم الأوكرانيين بشأن عضوية الاتحاد الأوروبي: قد تفوزون بها بعد 20 سنة

فجرت فرنسا مفاجأة صادمة للأوكرانيين، بشأن انضمام كييف إلى الاتحاد الأوروبي، حيث أعلنت أنّ أوكرانيا يمكنها الحصول على عضوية الاتحاد خلال 15 إلى 20 سنة، وفقا لما نقلته شبكة «سكاي نيوز» عربية في نبأ عاجل عنها قبل قليل.

ماكرون: يصعب ضم دولة في حالة حرب للاتحاد الأوروبي

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أعلن في وقت سابق، صعوبة انضمام أي دولة تقع تحت ظروف حرب إلى الاتحاد الأوروبي، وذلك عقب سؤال احد الصحفيين له عن موقف أوكرانيا من الانضمام إلى الاتحاد.

الحرب الروسية الأوكرانية

وشنّت موسكو عملية عسكرية روسية خاصة على أوكرانيا في الرابع والعشرين من فبرايرالماضي وحتى الآن، بهدف حماية حدودها القومية من التمدد الشرقي لحلف الناتو، ونزع السلاح من أوكرانيا.