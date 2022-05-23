لص حلوان المتهم بسحل طفلتين وسيدة: «سرقتهم بسبب أمي»

حصلت «الوطن» على أقوال «أحمد أ. إ»، البالغ من العمر 18عامًا، ويعمل «سائق توك توك» المتهم في واقعة لص حلوان الذي أقدم على خطف هاتف محمول من طالبتين أثناء سيرهما بأحد الشوارع بمدينة حلوان جنوب القاهرة، وعقب محاولته الفرار اشتبكت حقيبة الفتاة في الدراجة النارية، ولكن اللص سحلهما وحاولت سيدة التصدي له لإنقاذ الفتاتين فسحلها هي الأخرى، وحرر محضرًا بالواقعة حمل رقم 27930 لسنة 2021 جنح حلوان.

اعترافات المتهم

وجاءت اعترافاته ، تفصيليًا أمام جهات التحقيق على النحو التالي:

س/ صف لنا حالة الشارع مكان ارتكابك للواقعة تحديدًا؟

ج/ هو شارع جانبي وضيق ومكنش فيه ناس كتير في الشارع.

س/ وما هي حالة الضوء والرؤية وحالة المارة آنذاك؟

ج/ آه الدنيا كانت النهار والشارع مكنش فيه ناس كتير.

س/ وهل نتجت ثمة إصابات بالمجني عليهن جراء ما اقترفته من أفعال؟

ج/ أنا معرفش مين اتعور وكل همي إني أهرب وخلاص.

س/ وما هو قصدك من جريمتك تحديدا؟

ج/ أنا قصدى إني أسرق التليفون وأهرب منهم عشان أجيب فلوس لأمي المريضة.

س/ وملك من تلك الدراجة البخارية التي كنت تستقلها إبان ارتكابك لتلك الواقعة تحديدا؟

ج/ الموتوسيكل ده بتاعي.

س/ هل استصدرت ثمة تراخيص لتلك الدراجة البخارية؟

ج/ لا

سحل الفتيات والسيدة

س/ هل كنت قاصدًا قتل المجني عليهن آلاء محمد عبد المنعم وسما محمد عبد المنعم والسيدة بشرى سرور على؟

ج/لا أنا مكنش قصدي أقتل حد كل اللي كنت بفكر فيه إني أهرب منهم بالتليفون بس.

س/ هل كنت عاقدًا العزم والتصميم على ارتكاب تلك الواقعة؟

ج/ أنا نويت أسرق لما شوفت البنات صغيرين في السن وأنا محتاج فلوس.

س/ هل اجبرك أو أكرهك ثمة أشخاص على الإدلاء بتلك الأقوال؟

ج/ لا أنا قولت الكلام ده بإرادتي وعشان انا غلطان.