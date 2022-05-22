«خروجة عيد ميلاد انتهت بكارثة».. تفاصيل جديدة في حادث مصطفى هريدي

«كنا خارجين نتبسط ونقضي وقت لطيف احتفالاً بعيد ميلاد صديقنا ولم يخطر ببالنا إننا هنكمل اليوم في المستشفى»، كلمات جاءت على لسان أحد الضحايا الأربعة الذين تعرضوا لحادث أليم منذ ساعات تسبب فيه الفنان مصطفى هريدي عن طريق الخطأ.

تفاصيل الحادث

روى باسم أحد المصابين الأربعة في حادث الشيخ زايد قائلا: «كنا خارجين عادي نتبسط ونقضي وقت لطيف احتفالاً بعيد ميلاد صديقنا وإحنا راجعين فوجئنا بعربية بتخبط فينا من الخلف أثناء ما كنا بنهدي السرعة لعبور مطب»، ويحكي موضحاً «الأبواب من شدة الخبطة مش عايزة تفتح، الناس اتجمعت علينا، وفتحوا الأبواب بعد ربع ساعة، وصاحبي بلال كان مغمى عليه ومش عايز يفوق، روحنا المستشفى، طلع عبدالله محمد عنده شرخ في الجمجمة، وبلال ماهر عنده شرخ في الحوض، وعبدالله سيد عنده كسر في فقرات بالعمود الفقري، وأنا أصبت في ذراعي اليمنى».

مصطفى هريدي: «مكنش قصدي أخبطهم»

قال الفنان مصطفى هريدي في تحقيقات النيابة، إنه كان في منطقة زايد 2000، وأثناء سيرة بسيارته فوجئ بسيارة ظهرت أمامه فجأة، وعندما حاول تفاديها اختلت عجلة القيادة في يده، الأمر الذي دفعه إلى الاصطدام بها من الخلف، ما أسفر عن إصابة مستقليها 4 أشخاص، قائلاً: «مكنش قصدي أخبطهم».

التحقيقات: «المصابون كانوا يستقلون سيارة ملاكي موديل كيا سيراتو»

وكشفت التحقيقات أن المصابين كانوا يستقلون سيارة ملاكي من نوع «كيا سيراتو» عائدين بعد قضاء وقت لطيف احتفالاً بعيد ميلاد أحدهم وأثناء عبورهم مطب صناعي فوجئوا بسيارة تسير بسرعة عالية تصدمهم من الخلف، ما أسفر عن إصابتهم وتهشيم سيارتهم بصورة كبيرة.

إخلاء سبيل مصطفى هريدي بكفالة 10 آلاف جنيه

وأمرت النيابة بالتحفظ على السيارات المتسببة في الواقعة لعرضها على لجنة فنية لفحصها، بعد نقل المصابين إلى المستشفى، كما أمرت بإخلاء سبيل الفنان مصطفى هريدي منذ ساعات بعد دفع كفالة قدرها 10 آلاف جنيه.