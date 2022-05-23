جريمة في حلوان.. سر مقتل كوافير حريمي على يد عاطل داخل شقة

«كنت مروح بيتي ومش معايا فلوس أركب وتعرفت عليه في الشارع».. الكلمات السابقة كانت على لسان «خالد ج ش»، صاحب الـ23 سنة بعدما ألقت الأجهزة الأمنية القبض عليه بتهمة ذبح «رأفت» الرجل السبعيني الذي يعمل كوافير حريمي، حينما تصادف معه على أرصفة شوارع حلوان جنوب القاهرة، وعرض عليه القدوم للمبيت بصحبته داخل شقته للصباح الباكر.

سر شراء العصير والسجائر

بخطوات بطيئة تسبقها نبضات سريعة لقلب المتهم «خالد» إذ وصلا سويًا إلى العقار الذي يسكن بداخله المجني عليه «رأفت» بمفرده، وحينما دخلا الشقة، عرض المجني عليه عليه ممارسة الشذوذ معه مقابل إعطائه أموال، ومارسا علاقة محرمة وعقب ذلك أعطاه أموالا لشراء عصائر وسجائر من أسفل العقار ويحضر مرة أخرى لقضاء ليلتهم، دقائق معدودة غابها المتهم «خالد» عن المجني عليه، ليعود إلى الشقة التي يسكن بداخلها المجني عليه «رأفت» فوجده نائما على سريره، ساعة الشيطان بدأت فسرعان ما توجه المتهم نحو المطبخ وأحضر سكينا وقام بذبحه وفر هاربا ولكن كانت مباحث القاهرة له بالمرصاد وألقت القبض عليه، بعدما حُدد من كاميرات المراقبة التي رصدت تحركاته أمام العقار.

النومة الأخيرة على سرير المجني عليه

ترجع أحداث تلك الواقعة حينما تلقى المقدم إبراهيم سليم، رئيس مباحث حلوان، بلاغا من مواطن مفاده العثور على جثة والده المدعو رأفت، 70سنة، كوافير حريمي، مصاب بعدة طعنات، وبالانتقال والفحص عثر على جثة الضحية علي السرير في غرفة نومه ويرتدي ملابسه ومصاب بعدة طعنات بسلاح أبيض، وكشفت التحريات التي أجراها كل من النقيبين أحمد الدالي، ومحمود سعداوي، معاونا مباحث قسم شرطة حلوان، أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل يدعى «خالد»، 23 سنة، ومقيم بمركز أطفيح، محافظة الجيزة.

حبس المتهم 4 أيام

حرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق التي أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، وعرضه علي مصلحة الطب الشرعي لاجراء تحليل المخدرات لبيان تعاطيه مخدرات أو من عدمه، وطلبت إجراء مسحه شرجية للمجني عليه لبيان إذا كان الدافع من جريمة القتل الشذوذ من عدمه وصرحت بالدفن، وكلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها وضبط الجناة، كما طلبت النيابة العامة التحفظ على كاميرات المراقبة في المنطقة المحيطة بمنزل المجني عليه، تمهيدا لتفريغها لكشف ملابسات الواقعة.