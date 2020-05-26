ضبط كوافير حريمي مخالف لقرارات الغلق بأبوقرقاص بالمنيا

أعلنت الوحدة المحلية لمركز أبوقرقاص، ضبط كوافير حريمى بمدينة أبوقرقاص، مخالف لقرارات الحظر والتي أعلنت عنها الدولة المصرية في إطار الإجراءات الااحترازية التي اتخدتها في أيام عيد الفطر المبارك لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

ومن جانبه قال العقيد، محمد صلاح رئيس مركز أبوقرقاص، أنه أثناء تنفيذ تكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بالمرور ومتابعة الحالة بشوارع المركز، لوحظ وجود عروس تخرج من محل كوافير حريمي مغلق، وبعد استدعاء الشرطة تم فتح المحل، ووُجد به ثلاث عرائس، إضافة إلى بعض السيدات بالداخل، وحُرر محضر بالواقعة، وتم القبض على صاحبة المحل بواسطة رجال الشرطة بمركز أبوقرقاص.

وكان اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، قد شدد، على ضرورة الالتزام بكافة القرارات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء، بشأن تطبيق ساعات حظر تنقل المواطنين، مشيرًا إلى ضرورة استغلال فترة الحظر في تنفيذ الأعمال وفقًا لخطة المحافظة.

وأكد المحافظ رفع درجة الاستعدادات القصوى خلال أيام عيد الفطر المبارك، من خلال إلغاء الاجازات والراحات بجميع الوحدات المحلية ومديريات الخدمات.