ضبط كوافير حريمي مخالف لقرارات الغلق بأبوقرقاص بالمنيا

ضبط كوافير حريمي مخالف لقرارات الغلق بأبوقرقاص بالمنيا
كتب:
اسلام فهمي
07:41 م | الثلاثاء 26 مايو 2020
أعلنت الوحدة المحلية لمركز أبوقرقاص، ضبط كوافير حريمى بمدينة أبوقرقاص، مخالف لقرارات الحظر والتي أعلنت عنها الدولة المصرية في إطار الإجراءات الااحترازية التي اتخدتها في أيام عيد الفطر المبارك لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
ومن جانبه قال العقيد، محمد صلاح رئيس مركز أبوقرقاص، أنه أثناء تنفيذ تكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بالمرور ومتابعة الحالة بشوارع المركز، لوحظ وجود عروس تخرج من محل كوافير حريمي مغلق، وبعد استدعاء الشرطة تم فتح المحل، ووُجد به ثلاث عرائس، إضافة إلى بعض السيدات بالداخل، وحُرر محضر بالواقعة، وتم القبض على صاحبة المحل بواسطة رجال الشرطة بمركز أبوقرقاص.
وكان اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، قد شدد، على ضرورة الالتزام بكافة القرارات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء، بشأن تطبيق ساعات حظر تنقل المواطنين، مشيرًا إلى ضرورة استغلال فترة الحظر في تنفيذ الأعمال وفقًا لخطة المحافظة.
وأكد المحافظ رفع درجة الاستعدادات القصوى خلال أيام عيد الفطر المبارك، من خلال إلغاء الاجازات والراحات بجميع الوحدات المحلية ومديريات الخدمات.