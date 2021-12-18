عرض المتهم بقتل مسن إمبابة على الطب الشرعي لتحليل المخدرات وكشف الشذوذ

قررت النيابة العامة، عرض المتهم بذبح عجوز إمبابة داخل شقته لسرقته بعد ممارسة الشذوذ معه على الطب الشرعي لتحليل الكشف عن تعاطي المواد المخدرة، لبيان إذا كان المتهم ارتكب الواقعة تحت تأثير المواد المخدرة من عدمه، وكذلك الكشف الطبي على المتهم لبيان إذا كان قد مارس الشذوذ مع المجني عليه من عدمه.

بداية البلاغ

تلقى مأمور قسم شرطة إمبابة، بلاغا بالعثور على جثة مسن، مذبوحا داخل شقته في دائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين العثور على جثة مسن 60 عاما، ويرتدى ملابس داخلية نسائية، وبالفحص تبين إصابته بـ 6 طعنات في مناطق متفرقة من الجسم، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها.

كما قررت النيابة العامة التحفظ على كاميرات المراقبة بالمنطقة، تمهيدا لتفريغها في محاولة لكشف غموض الواقعة وضبط المتهم، وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث من ضباط مباحث قسم شرطة إمبابة، بالتنسيق مع ضباط المباحث الجنائية بمديرية أمن الجيزة.

وكشفت التحريات أن المجني عليه، مستأجر الشقة منذ 7 سنوات، وأنه منعزل عن سكان المنطقة، وأضافت أنه يخرج صباحا ويعود في المساء ويدخل شقته ولا يتركها سويى في صباح اليوم التالي، وبتفريغ الكاميرات رصدت خروج شخص في وقت متأخر من العقار المقيم به المجني عليه.

ضبط المتهم

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات، اعترف بارتكاب الواقعة، وأرشد عن السلاح المستخدم، وأضاف أنه كانت تربطه علاقة شذوذ بالمجني عليه، ويوم الواقعة وبعد ممارسة الشذوذ بينهما حدث مشادة كلامية تطورت إلى قيام المتهم بالتعدي بالضرب بسلاح أبيض على المجني عليه ولم يتركه سوى بعد التأكد من وفاته، ثم قام بسرقة هاتفة المحمول وبعض النقود، وتمكن من الهرب.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، التي أصدرت قراراتها السابقة.