شرطة نيويورك تبحث عن الجاني في حادث مترو الأنفاق «صور»

قالت شبكة سي إن إن الأمريكية، إن الشرطة بمدينة نيويورك تكثف من بحثها عن المشتبه به في حاث إطلاق النار الذي توفي فيه رجل يبلغ من العمر 48 عامًا بعد إصابته برصاصة في صدره داخل قطار في مترو أنفاق نيويورك، حسبما أفادت إدارة شرطة مدينة نيويورك للشبكة الأمريكية.

بلاغ للشرطة ورصاصة في الصدر

وقال كينيث كوري، رئيس إدارة شرطة نيويورك ، في مؤتمر صحفي، إن الضحية كان جالسًا في آخر سيارة في قطار خط «كيو» متجه إلى مانهاتن، وورد بلاغ بإصابة شخص بطلق ناري في محطة شارع القنال في مانهاتن السفلى وعند الوصول، عثروا على الرجل البالغ من العمر 48 عامًا مصابًا بطلق ناري في جزعه،

وأوضح كوري أن المستجيبين الأوائل من رجال الشرطة قدموا المساعدة ونقلوه إلى مستشفى بلفيو، حيث توفي متأثرا بجراحه، ولم يتم التعرف على الضحية بعد، وأصيب الضحية برصاصة في صدره في وقت ما بينما كانت عربة القطار تسير على جسر مانهاتن من المحطة الأخيرة في بروكلين إلى شارع كانال ستريت، وفقا لمسؤول في إنفاذ القانون.

البحث عن المشتبه به بعد التعرف على بعض أوصافه

وقال المسؤول إن ضباط شرطة نيويورك استقلوا قطار «كيو» في دورية ثلاث مرات مختلفة قبل وقوع إطلاق النار، أما المشتبه به الذي هرب من القطار عند وصوله محطة شارع القناة، لا يزال طليقا ولم يتم القبض على أحد حتى الآن.

ووصف كوري المشتبه به بأنه «رجل ذو بشرة داكنة وله لحية» شوهد آخر مرة وهو يرتدي قميصًا داكن اللون بغطاء للرأس وسراويل رياضية رمادية وأحذية رياضية بيضاء.

وأضاف كوري أنه بينما كان هناك أشخاص آخرون في نفس عربة القطار، كان الرجل البالغ من العمر 48 عامًا هو الشخص الوحيد الذي أصيب، مشيرًا إلى أن السلطات لا تزال تعمل على إخطار أسرة الرجل بوفاته.