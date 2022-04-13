شرطة نيويورك تعتبر المعتقل لديها مشتبها رئيسيا في إطلاق النار ببروكلين

قالت شرطة نيويورك إنّها تعتبر أن المعتقل لديها مشتبه رئيسي في إطلاق النار بمحطة قطارات بروكلين، التي وقعت يوم أمس الثلاثاء، وأسفرت عن مقتل 5 أشخاص وإصابة ما يزيد على 16 آخرين، وفق نبأ عاجل نقلته قناة «العربية».

رجل من أصول أفريقية خلف حادث إطلاق النار

وكانت سلطات نيويورك، أعلنت في وقت سابق أن حادث إطلاق النار في محطة قطارات بروكلين ليس إرهابيًا حتى اللحظة، وأضافت خلال مؤتمر صحفي بعد حادث إطلاق نار في محطة قطارات بروكلين، أن منفذ حادث بروكلين رجل أسود وكان يرتدي قناعًا ضد الغاز.

وتابعت سلطات نيويورك أن التحقيقات جارية حول دوافع إطلاق النار، منوهة بأن إطلاق النار حدث داخل القطار في محطة بروكلين.