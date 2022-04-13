رئيس التحرير

محمود مسلم

شرطة نيويورك تعتبر المعتقل لديها مشتبها رئيسيا في إطلاق النار ببروكلين

كتب:

رؤى ممدوح
03:46 م | الأربعاء 13 أبريل 2022
منفذ هجوم نيويورك

منفذ هجوم نيويورك

قالت شرطة نيويورك إنّها تعتبر أن المعتقل لديها مشتبه رئيسي في إطلاق النار بمحطة قطارات بروكلين، التي وقعت يوم أمس الثلاثاء، وأسفرت عن مقتل 5 أشخاص وإصابة ما يزيد على 16 آخرين، وفق نبأ عاجل نقلته قناة «العربية».

رجل من أصول أفريقية خلف حادث إطلاق النار

وكانت سلطات نيويورك، أعلنت في وقت سابق أن حادث إطلاق النار في محطة قطارات بروكلين ليس إرهابيًا حتى اللحظة، وأضافت خلال مؤتمر صحفي بعد حادث إطلاق نار في محطة قطارات بروكلين، أن منفذ حادث بروكلين رجل أسود وكان يرتدي قناعًا ضد الغاز.

وتابعت سلطات نيويورك أن التحقيقات جارية حول دوافع إطلاق النار، منوهة بأن إطلاق النار حدث داخل القطار في محطة بروكلين.

 

اقرأ المزيد:

هجوم نيويورك.. الشرطة تحدد هوية المنفذ ومكافأة ضخمة للعثور عليه

ماذا يحدث في مترو أنفاق نيويورك؟ .. قتلى وجرحى واستمرار البحث عن المتهم

سلطات نيويورك: حادث إطلاق النار في محطة بروكلين ليس إرهابيا حتى الآن

مروحيات الشرطة تحلق بشكل مكثف فوق نيويورك بحثا عن منفذ هجوم بروكلين
بقلم رؤى ممدوح