برلماني يطالب بخطة لمكافحة ظاهرة التدخين بين الشباب: هم أغلى ما نملك

قال النائب سيد شمس الدين، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، إن زيادة أعداد المدخنين في مصر يمثل خطرا كبيرا يهدد الشباب، إذ وصلت أعداد المدخنين وفقّا لآخر إحصائيات صادرة عن وزارة الصحة المصرية، ما يقارب من 25% من الشعب المصري يستهلك التبغ بأشكاله المختلفة، كما أن نسبة المدخنين بين الرجال في مصر بلغت 44 %، ووصل عدد المدخنين بين طلاب الجامعات إلى 16.5%، وبين طلاب المرحلة الإعدادية وصل 18%، وهو ما يمثل خطرا كبيرا يجب الانتباه له.

ارتفاع نسبة التدخين بين الشباب

وأوضح عضو مجلس النواب، في تصريحات صحفية، أن التوقف أمام هذه الأرقام والنظر لها أمرا ضروريا، وذلك لأنها تمثل «جرس إنذار»، كما أنه لا بد أن نتوقف كثيرًا أمام ظاهرة ارتفاع نسبة التدخين في الأوساط الشبابية، حيث تمثل أهم فئة في المجتمع، وتابع: «شبابنا هم أغلى ما نملك وهي الثروة الحقيقية لبلدنا».

خطة لمكافحة ظاهرة التدخين بين الشباب

وطالب النائب سيد شمس الدين بتنظيم برامج فاعلة لمكافحة ظاهرة التدخين بين الشباب، لا بد أن يشارك فيها مختلف الجهات والمؤسسات، كما أن هذه البرامج يجب أن تتضمن توعية وتثقيف صحي عبر وسائل الإعلام للوصول إلى قطاع أوسع من المصريين.

ارتفاع أعداد المدخنين في مصر

يذكر أن وزارة الصحة والسكان، قد أعلنت في وقت سابق أن ما يقرب من 25% من الشعب المصري مستهلك للتبغ بأشكاله المختلفة، كما أن نسبة المدخنين بين الرجال في مصر بلغت 44 %، و16.5% من بين طلاب الجامعات، و18% بين طلاب الإعدادية.