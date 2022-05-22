«اقتراحات النواب» توافق على إقامة مركز شباب بالهرم في بني سويف.. وتوصي بسرعة التنفيذ

وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم، برئاسة النائب محمد حمدي دسوقي، وكيل اللجنة، على الاقتراح المقدم من النائبة فاطمة سليم، بشأن إنشاء مركز شباب بقرية الهرم بمركز الواسطى في محافظة بني سويف، وأوصت بإدراجه بخطة مشروع حياة كريمة بمحافظة بنى سويف، وسرعة إجراءات تنفيذه.

وقالت النائبة فاطمة سليم، في اقتراحها، أن هناك قطعة أرض على مساحة فدان مقام عليها الجمعية الزراعية بهرم ميدوم، وبعد عملية إحلال وتجديد الجمعية، ستكون هناك مساحة فائضة على مساحة نصف فدان 12 قيراط.

وأوضحت أن مساحة فدان لصالح الجمعية الزراعية كبير للغاية، وغير مستغل، قائلة: لذا فمن الأفضل استغلال الجزء المتبقي بإقامة مركز شباب بالمنطقة.

إدراج مركز الشباب ضمن خطة مشروع حياة كريمة

وأكدت «سليم»، أنه أثناء تنفيذ مبادرة حياة كريمة في القرية الواقعة بمركز الواسطى، لابد من إقامة مركز الشباب لصالح أبناء القرية، لا سيما وأن المنطقة محرومة من وجود نشاط رياضي وثقافي، قائلة: «مركز الشباب سيكون له تأثير كبير لدى الجميع».

قال محمد بكرى رئيس مجلس مدينة الواسطى ببنى سويف، أن الوحدة المحلية قامت بالفعل بإجراء معاينة لتلك الأرض بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة، وتم التوافق على توفير الأرض من الجمعية الزراعية بمساحة 1500 متر، مضيفا ان تلك المساحة تم التأكد من صلاحيتها لإنشاء مركز الشباب، لاسيما وأنها بعيدة عن مخرات السيول وشبكات الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحى.

الوزارة تنتظر قرار التخصيص

كما أكدت ايمان عبد الجابر، ممثلة وزارة الشباب والرياضة، صلاحية الأرض لانشاء مركز الشباب، وقالت، إن الوزارة تنتظر قرار التخصيص وملف الإشهار، لاصدار قرار إنشاء المركز فورا، بمجرد وصول قرار التخصيص.

وعقبت النائبة فاطمة سليم، عضو مجلس النواب، بتوجيه الشكر لوزارة الشباب والرياضة الجهاز التنفيذي ببنى سويف بقيادة محافظ بنى سويف، على التعاون مع البرلمان، مؤكدة على أهمية الإسراع في إجراءات تنفيذ مركز الشباب.