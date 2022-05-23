وزير البترول يشارك في فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس» بسويسرا

غادر المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية متوجهاً إلى سويسرا للمشاركة في فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس»، تحت عنوان «التاريخ يقف عند نقطة تحول.. السياسات الحكومية وإستراتيجيات الأعمال»، بمشاركة نحو 2500 من القادة والخبراء من جميع أنحاء العالم، بعد تخفيف الحكومات الإجراءات الاحترازية الخاصة بوباء كورونا.

الملا: تعزيز العلاقات والتنسيق المشترك مع الدول الفاعلة في الاقتصاد العالمي

وأكد «الملا»، أهمية مشاركة مصر في هذا التجمع العالمي من أجل تعزيز العلاقات والتنسيق المشترك مع الدول الفاعلة في الاقتصاد العالمي والمساهمة في تعزيز السياسات الداعمة لتشجيع الاستثمارات في كافة المجالات الاقتصادية بوجه عام وقطاع الطاقة بوجه خاص، خاصة في ظل الأحداث المتلاحقة التي يشهدها العالم والتي ألقت بظلالها على الاقتصاد العالمي وكان لها تأثير مباشر على التقلبات السعرية التي تشهدها أسواق البترول العالمية، لافتاً إلى مكانة مصر المتميزة اقليمياً وعالمياً بعد النتائج الإيجابية التي حققتها في صناعة البترول والغاز خلال السنوات الأخيرة، مشيراً أن هذا المؤتمر فرصة للحوار وتبادل الآراء وإجراء المقابلات مع مسئولي الطاقة العالميين ونافذة لعرض أنشطة صناعة البترول المصرية بما يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات، فضلاً عن بحث الفرص المتاحة في مجالات التحول الطاقي، لاسيما أن مصر ستضيف مؤتمر قمة المناخ cop 27 في نوفمبر المقبل.

التحديات العالمية التي تواجهها الحكومات

وسيركز المنتدى على التحديات العالمية التي تواجهها الحكومات حالياً، بما في ذلك التعافي فيما بعد الجائحة والأزمة الروسية الأوكرانية الحالية وتغيُّر المناخ وغيرها من التحديات الاقتصادية ضمن أطر تعزيز التعاون العالمي والإقليمي، وضمان تحقيق الانتعاش الاقتصادي، وتشكيل ملامح حقبة جديدة من النمو، وبناء مجتمعات صحية ومنصفة، وحماية المناخ والغذاء والطبيعة، ودفع التحول الصناعي، وهو ما يعطي المناقشات الجماعية والثنائية زخما خلال هذه النسخة من المؤتمر.