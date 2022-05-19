تعاون بين قطاع البترول وشركة بيكرهيوز الأمريكية لخفض انبعاثات الكربون

بحث المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية مع وفد من شركة «بيكرهيوز»، الأمريكية، مجالات التعاون القائم بين قطاع البترول والشركة بخصوص إقامة مشروعات لخفض الانبعاثات الكربونية وتحسين كفاءة استخدام الطاقة بصناعة البترول والغاز في إطار سياسة قطاع البترول لتحقيق الاستدامة، وضم وفد الشركة المهندس «تمير ناصر مدير عام الشركة بمصر والسودان، ومات ارمسترونج نائب رئيس الشركة للعلاقات الحكومية الدولية».

اتفاقية استرجاع غازات الشعلة وخفض الانبعاثات الكربونية

وخلال اللقاء، تابع الجانبان تنفيذ اتفاقيتي التعاون اللتين تم توقيعها في مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول «إيجبس 2022»، في فبراير الماضي، حيث تم توقيع اتفاقية تعاون بين هيئة البترول والشركة الأمريكية للتعاون في مجال استرجاع غازات الشعلة وخفض الانبعاثات الكربونية، كما تم توقيع اتفاقية أخرى بين تحالف عدد من الشركات المصرية والأمريكية لتنفيذ مشروعات تهدف لتقليل انبعاثات الكربون بمواقع البترول والغاز.

وأكد «الملا»، خلال اللقاء، أن قطاع البترول يكثف جهوده خاصة مع قرب استضافة مصر ورئاستها لقمة المناخ العالمية COP27 لوضع المبادرات والمشروعات الداعمة لخفض الانبعاثات موضع التطبيق بالتعاون مع شركاء قطاع البترول من الشركات العالمية صاحبة التقنيات الرائدة والحلول المتطورة.

برامج تدريب القيادات الشابة والمتوسطة

وأشار الوزير إلى أنه وجه بتنفيذ مبادرة للتوسع في البرامج التدريبية للتحول الطاقي وكفاءة الطاقة وخفض الانبعاثات ضمن النسخة الجديدة من برامج تدريب القيادات الشابة والمتوسطة بمشروع تطوير وتحديث القطاع والتي تضم نحو 300 من الكوادر الشابة بهدف إعداد جيل متمكن في المجالات التي تتزايد أهميتها لمواكبة التوجهات العالمية.

من جانبه، أوضح المهندس تمير ناصر مدير عام بيكرهيوز الأمريكية بمصر أن تحالف شركات جنرال إليكتريك وبكتل بالإضافة إلى بيكرهيوز وشركتي «بتروجت وانبي»، قام خلال الفترة الماضية بدراسة العديد من مناطق العمل البترولي لتحديد أفضلها للبدء في تنفيذ مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية والاستفادة منها بالإضافة إلى تحسين كفاءة الطاقة خلال الفترة المقبلة، مؤكدا التزام شركته بتنفيذ برامج تدريب الكوادر البشرية في قطاع البترول المصري في العديد من المجالات العلمية والعملية، وأشاد بما وجه به المهندس طارق الملا بالتركيز على مجالات التحول الطاقي وكفاءة الطاقة وخفض الانبعاثات في برامج تدريب القيادات الشابة والمتوسطة بمشروع تطوير وتحديث القطاع.

حضر المباحثات المهندس أحمد الخليفة وكيل وزارة البترول للمشروعات، والمحاسب هشام نورالدين رئيس الإدارة المركزية لمكتب الوزير.