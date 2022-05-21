كيف أثرت الأحداث العالمية في أسعار البترول؟.. تقرير يوضح

شهدت أسواق النفط العالمية الكثير من التذبذب خلال الفترة الماضية، خاصة في ظل المخاوف الكبيرة بشأن الإمداد، وارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في الصين، وانخفاض مستويات المخزون العالمي.

وقالت مؤسسة ستاندرد أند بورز في تقرير لها، إنه من المحتمل أن تكون الأحداث الجيوسياسية، التي تعتبر دائمًا عاملاً في أسعار النفط، ذات تأثير أعلى بكثير من المتوسط ​​نظرًا للأزمة في أوكرانيا.

وأضاف التقرير أن حالة أسواق النفط قبل الحرب الروسية الأوكرانية شهدت ارتفاعا في أسعار النفط بشكل مطرد بسبب إعادة فتح الاقتصاد العالمي، بالإضافة إلى استمرار انضباط الإمداد من أوبك ومنتجي أمريكا الشمالية.

استهلاك النفط فاق إنتاجه منذ منتصف عام 2020

وفقًا لإدارة معلومات الطاقة، فاق استهلاك النفط منذ منتصف عام 2020 بشكل مستمر إنتاج النفط، ما ساهم في انخفاض مخزونات النفط العالمية في جميع أنحاء العالم باستثناء شهر واحد فقط خلال الفترة من يونيو 2020 حتى فبراير 2022، ونتيجة لذلك، انخفض إجمالي مخزونات النفط التجارية في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى أدنى مستوياتها منذ منتصف عام 2014.

وأشار إلى أنه عندما تكون المخزونات منخفضة إلى هذا الحد، يمكن أن تتسبب اضطرابات العرض في تقلبات حادة في الأسعار، ومن ثم، فقد أدى غزو أوكرانيا إلى ارتفاع أسعار النفط بشكل كبير وزاد من القلق بين التجار والمشترين. أيضًا، توقف العديد من المستخدمين النهائيين التجاريين عن شراء النفط الروسي بسبب مخاوف بشأن الحصول على أموال أو عقوبات أو أسباب تتعلق بالسمعة.

أدى هذا في الواقع إلى حظر فعلي على الخام الروسي وأدى إلى قيام روسيا بخصم خامها بمقدار 25 دولارًا للبرميل للعثور على مشترٍ، في مرحلة ما، وفقًا لبعض التقارير، كان ما يقرب من 70% من صادرات النفط الروسية يواجه صعوبة في العثور على مشترين.

روسيا واحدة من أكبر ثلاث دول منتجة للنفط في العالم

لا تزال روسيا واحدة من أكبر ثلاث دول منتجة للنفط في العالم وتمثل حوالي 10% -11% من إمدادات النفط العالمية، بعد ارتفاع الأسعار في وقت سابق من شهر مارس، تراجعت أسعار النفط بأكثر من 20% نتيجة لارتفاع حالات COVID في الصين، ما أثار مخاوف بشأن الطلب على النفط، نتوقع أن تظل أسعار النفط متقلبة للغاية في الأشهر المقبلة مع استمرار التركيز على هذه العوامل والمخاوف بشأن العقوبات.