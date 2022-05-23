فيريرا يحسم موقفه من تجميد بن شرقي بعد أنباء توقيعه لـ«الأهلي»

حسم البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، موقفه من فكرة تجميد المغربي أشرف بن شرقي، جناح أيسر الأبيض، خلال الفترة المقبلة، بسبب الأنباء التي ترددت مؤخرا عن توقيعه لفريق الأهلي، في ظل انتهاء تعاقده مع القلعة البيضاء بنهاية الموسم الجاري.

وكشف مصدر داخل الفريق الأبيض لـ«الوطن سبورت»، أن فيريرا يرفض الفكرة تماما في ظل معاناة الفريق من نقص عددي كبير، تزامنا مع أزمة إيقاف القيد، ومن ثم الوضع لا يحتمل خسارة لاعبين جدد خلال المرحلة المتبقية من عمر الموسم، التي تشهد مواجهات الحسم في جولات الدوري، وكذلك مباريات كأس مصر.

وأوضح المصدر أن فيريرا يرى أن البدائل التي جرى الاعتماد عليها في بعض المباريات الأخيرة بمركز الجناح الأيسر، وأبرزهم الإيفواري رزاق سيسيه، فضلا عن الناشئ سيد عبدالله نيمار الذي يحتاج إلى مزيد من الوقت حتى يحصل على مزيد من الخبرات، لم يقدما المستوى المطلوب.