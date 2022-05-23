الجامعات: انتظام امتحانات الفصل الدراسي الثاني في الكليات

تواصل عدد من الكليات في الجامعات الحكومية والخاصة، امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الحالي 2021-2022، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، حيث أكد عدد من رؤساء الجامعات، انتظام امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الحالي، دون رصد أي مشكلات بشأنها حتى الآن، سواء المتعلقة بالامتحانات، أو بفيروس كورونا، موضحين أنّ امتحانات التيرم الثاني ستنتظم بمختلف الكليات خلال شهر يونيو المقبل.

امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2022

وكشفت مصادر في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والمجلس الأعلى للجامعات الحكومية لـ«الوطن»، أنّ امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الحالي، تسير بصورة منتظمة وهادئة دون رصد أي مشكلات بشأنها، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، موضحة أنّه لم يتم رصد أي مشكلات أو حالات شغب أو غش في أول أيام الامتحانات، وهناك استعدادات مكثفة اتخذت قبل الامتحانات لمواجهة أي طارئ.

وفي السياق ذاته، أكد الدكتور أحمد المنشاوي، نائب رئيس جامعة أسيوط لشؤون الدراسات العليا والبحوث، انتظام أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2022 في الكليات التي انطلقت بها الامتحانات، وأبرزها كلية الفنون الجميلة.

إجراءات مشددة لمواجهة كورونا داخل لجان الامتحانات

ولفت نائب رئيس جامعة أسيوط لشؤون الدراسات العليا والبحوث، إلى الالتزام الكامل بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة، والالتزام باللوائح والإجراءات والضوابط التي جرى اتخاذها، لتوفير درجات الانضباط داخل لجان الامتحانات، والتأكد من توافر عناصر التهوية الجيدة والمناسبة، فضلا عن التأكيد على وجود الأطقم الطبية، وتهيئة المناخ الملائم، ووجود أعضاء هيئة التدريس للإجابة على استفسارات الطلاب.