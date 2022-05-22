اليوم.. انطلاق امتحانات تجارة عين شمس وسط إجراءات للوقاية من كورونا

تنطلق اليوم اعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الجاري 2021-2022 بكلية التجارة جامعة عين شمس، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا كوفيد 19، والتأكيد على تطبيق الخريطة الزمنية للفصل الدراسي الثاني.

ومن المقرر أن تنتهي امتحانات التيرم خلال شهري يونيو ويوليو، وكشفت مصادر بجامعة عين شمس في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الكليات اتخذت كافة الإجراءات والاستعدادات للامتحانات وفقا لتوجهات الجامعة برئاسة الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة والدكتور عبدالفتاح سعود نائب رئيس الجامعة.

امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2022

وفي السياق ذاته، أكد الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الجامعة أنهت كافة استعداداتها لامتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الجاري 2021-2022 مع التدشيد على تطبيق الإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا كوفيد 19، لافتا إلى أن هناك تشديدات على الالتزام بالخريطة الزمنية للتيرم الثاني وتطبيق قرارات المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة وزير التعليم العالي الدكتور خالد عبدالغفار.

امتحانات الجامعات

ومن ناحيته، أكد الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، على الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا خلال امتحانات التيرم مع الالتزام بالقرارات الوزارية المتعلقة بمنع غير المطعيمن من دخول الجامعة والامتحانات، والالتزام بالخريطة الزمنية للعام الدراسي الجاري.

ومن جهته، أكد اللدكتور فوزي تركي رئيس جامعة بدر على أن امتحانات التيرم الثاني للعام الجامعي الجاري في موعدها المحدد من قبل المجلس الأعلى للجامعات خلال شهري يونيو ويوليو مع التأكيد على أن تكون الامتحانات من المناهج الدراسية .