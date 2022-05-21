الأعلى للجامعات يناقش استعدادات امتحانات التيرم الثاني السبت المقبل

يعقد المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي وحضور رؤساء الجامعات السبت المقبل اجتماع المجلس الدوري، لمناقشة عدد من الموضوعات الهامة المتعلقة بالعملية التعليمي بالجامعات، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا وكذلك الالتزام بالخريط الزمنية للفصل الدراسي الثاني والعام الجامعي الجاري، والتأكيد على القرارات الوزارية المتعلقة بامتحانات التيرم.

الأعلى للجامعات يؤجل دورة انعقاده للسبت المقبل

وكشفت مصادر بالمجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه كان من المقرر أن يعقد المجلس الأعلى للجامعات اليوم، ولكن تم تأجيله للسبت المقبل، نظرًا لارتباط وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبدالغفار رئيس المجلس بعدد من المهام الرسمية وتواجده حالياً خارج مصر، لافتة إلى أن هناك متابعة دورية ولحظية لملف الجامعات والدراسة، مشيرة إلى أن المجلس من المقرر أن يناقش عدد من الملفات الهام أبرزها تنسيق القبول بالجامعات 2022.

امتحانات الفصل الدراسي الثاني

وفي السياق ذاته، أكد عدد من رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة على الإلتزام بالقرارات الوزارية فيما يتعلق بإجراءات الدخول لامتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الجاري 2021-2022، أبرزها التأكيد على ضرورة الحصول على لقاح كورونا «كوفيد 19» كشرط أساسي للامتحانات، موضحة حقيقة الحصول على الجرعة الثالثة التعزيزية كشرط لدخول الامتحانات، قائلة: «الجرعة التنشيطية ليست إجبارية وأن القرار بشأن المنع يسري على الجرعتين الأولى والثانية».

وأكد الدكتور ممدوح مهدي، القائم بأعمال رئيس جامعة حلوان، على أنه لا توجد أي قرارات بشان منع غير المطعمين بلقاح كورونا الجرعة الثالثة من الدخول لامتحانات الفصل الدراسي الثاني، مؤكداً على تطبيق إجراءات كورونا خاصة ارتداء الكمامة طوال فترة التواجد خارج المنزل.