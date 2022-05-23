بعد ظهور جدري القرود.. كيف تحمي نفسك من الإصابة بالأمراض؟

أدى ظهور الأمراض والأوبئة بكثرة في الفترة الماضية، والتي كان آخرها جدري القرود، إلى حالة من القلق لدى العديد من الناس خوفًا من الإصابة بتلك الأمراض، وهو ما يجعلهم يطرحون تساؤلا مهما حول كيفية الوقاية من هذه الأمراض.

كيف يحمي المسلم نفسه من الأمراض؟

وفي هذا الصدد، كشف الدكتور محمود الصاوي، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، عن طرق الوقاية من الأمراض والأوبئة التي انتشرت بكثرة في الفترة الماضية ومنها جدري القرود، التي سببت قلقا وخوفا لدى الناس، مؤكدا أن الإرشادات النبوية واضحة جدا في العلاج والوقاية، حيث جاء الأمر فيها بالتداوي، إذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا سَمِعْتُمْ بالطَّاعُونِ بأَرْضٍ فلا تَدْخُلُوها، وإذا وقَعَ بأَرْضٍ وأَنْتُمْ بها فلا تَخْرُجُوا مِنْها»، وجاء في السنة المطهرة النهي عن قضاء الحاجة في الماء الجاري الذي يستعمله الناس في وضوئهم واغتسالهم وسائر شؤونهم وفي طريقهم الذي يمشون فيه وظلهم الذي يستظلون به وكذلك الشواطئ والترع والقنوات والأنهار فقال النبي صلى الله عليه وسلم «اتَّقوا الملاعنَ الثلاثَ: البَرازُ في الموارِدِ، و قارِعَةِ الطَّريقِ، والظِّلِّ»، وأطلق النبي عليها اسم للملاعن لأنها تسبب لعن الناس لمن يفعلها.

الوقاية من الأمراض والأوبئة

وأوضح الأستاذ بجامعة الأزهر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن السنة حذرت ايضًا من ترك أواني الطعام والشراب مكشوفة «أَطْفِئُوا المَصابِيحَ إذا رَقَدْتُمْ، وغَلِّقُوا الأبْوابَ، وأَوْكُوا الأسْقِيَةَ، وخَمِّرُوا الطَّعامَ والشَّرابَ - وأَحْسِبُهُ قالَ - ولو بعُودٍ تَعْرُضُهُ عليه» أي غطوا الطعام واربطوا قرب الماء؛ حفاظا على الطعام والشراب من سقوط الحشرات المؤذية التي تولد الجراثيم الضارة كل ذلك من باب الوقاية، والتحفظ من الأمراض.

السواك من وصايا النبي للوقاية من الأمراض

وأشار «الصاوي»، إلى أن السنة طالبت المسلم بالسواك والمضمضة والاستنشاق؛ حفظا للفم والأنف والأسنان، ومن كلامه صلي الله عليه وسلم عن السواك «السِّواكُ مَطهَرةٌ لِلفَمِ»، ويريد النبي تبكيت الصحابة على دخولهم عليه صلي الله عليه وسلم وأسنانهم مصفرة تنبعث منها الرائحة، ولذلك كان يقول صلي الله عليه وسلم «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة».