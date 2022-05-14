أزهري يكشف أنواع اليمين وأحكامها وكفارتها

كشف الدكتور محمود الصاوي، الأستاذ بجامعة الأزهر، أن اليمين تنقسم إلى ثلاث أنواع وكل نوع له أحكامه وكفارته، والقرآن الكريم والسنة النبوية أوضحا هذه الأنواع، موضحاً أن هذه الأنواع هي: «اليمين اللغو ـ اليمين المنعقدة ـ هو اليمين الغموس».

حكم اليمين اللغو وكفارته

قال «الصاوي»، إن اليمين ينقسم إلى ثلاثة أقسام، وأن أول هذه الأقسام هو اليمين اللغو: وهو ما يجري على ألسنة الناس بلا قصد كقولهم: لا والله، بلى والله، والله لتأكلن أو لتشربن أو لتجلسن مع عدم قصد اليمين، ويدخل فيها أيضًا الحلف على شيء يعتقد أنه كما حلف، ثم يتبين له أن الأمر على خلافه، وهذا النوع من اليمين لا كفارة فيه ولا يؤاخذ عليه الإنسان فقد قال تعالى: «لاَّ يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللَّغْوِ فِيَ أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ».

حكم اليمين المنعقدة وكفارته

وأضاف الأستاذ بجامعة الأزهر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن النوع الثاني من اليمين هو اليمين المنعقدة: وهي أن يحلف على شيء ليفعله أو يتركه فإذا حنث فيها فعليه الكفارة، قال تعالى: «لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ».

حكم اليمين الغموس وكفارته

وأوضح الأستاذ بجامعة الأزهر، أن النوع الثالث من أنواع اليمين هو اليمين الغموس: هي أن يحلف بالله كذباً على أمر معين، وسميت غموساً لأنها تغمس صاحبها في نار جهنم والعياذ بالله، وهي من أكبر الكبائر، فعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الكَبَائِرُ: الإِشْرَاكُ بِاللَّهِ، وَعُقُوقُ الوَالِدَيْنِ، وَقَتْلُ النَّفْسِ، وَاليَمِينُ الغَمُوسُ»، ويجب على من حلف هذه اليمين أن يتوب إلى الله توبة نصوحاً.