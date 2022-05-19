أزهري يهاجم «بيج ياسمين»: الرسول لعن المترجلات من النساء

قال الدكتور محمود الصاوي، أستاذ الثقافة الإسلامية بكلية الدعوة بجامعة الأزهر، إن التصرفات التي تقوم بها الفتاة المشهورة بـ«بيج ياسمين»، مدربة الجيم للرجال، صنفتها النصوص الشرعية تحت «باب التشبه»، وتشبه الرجال بالنساء أو العكس يعد من المحرمات شرعا، والدليل في حرمة ذلك ما رواه البخاري من حديث بن عباس رضي الله عنهما قال «لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء»، وفي رواية أخرى «لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال».

حكم ما تفعله كابتن ياسمين

وأوضح الأستاذ بجامعة الأزهر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن ما يدل أيضا على حرمة ما تفعله الفتاة المشهورة بـ«كابتن ياسمين» من تدريب الرجال في الجيم، والملابس التي ترتديها، ما روي عن الإمام أبي داود في سننه بإسناد صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال «لعن رسول الله الرجل يلبس لبس المرأة والمرأة تلبس لبس الرجل»، هذه الأحاديث وما دار في معناها تحمل تحذيرا شديدا من تشبه الرجال بالنساء أو النساء بالرجال وأنه لا يجوز لكل صنف أن يتشبه بالآخر.

حكم عمل المرأة

وأشار «الصاوي»، إلى أن عمل المرأة في حد ذاته لم تمنعه الشريعة، ولكن بضوابطه الشرعية، فما دام موضوعه مباحا متناسبا مع طبيعة المرأة، وليس له تأثير سلبي على حياتها العائلية مع تحقق التزامها الديني والخلقي وأمنها على نفسها وعرضها ودينها حال قيامها به، فلا مانع من العمل للمرأة وهو ما عليه رأي دار الإفتاء.

حكم ممارسة الرياضة للمرأة

وأضاف الأستاذ بجامعة الأزهر، أن الرياضة النسائية من حيث المبدأ لا بأس بها وكانت أم المؤمنين عائشة تسابق النبي صلى الله عليه وسلم، والرياضة الملتزمة لا يوجد فيها محذور شرعي، أما الرياضة التي يصاحبها عدم التزام والقائمة على إثارة مشاعر الآخرين فهي التي يمنعها علماء الشريعة، وهو ما أقرته دار الإفتاء المصرية.

رياضة لا يجوز للمرأة ممارستها

وتابع الدكتور محمود الصاوي، أنه يوجد بعض الرياضات العنيفة التي لا تناسب المرأة كالمصارعة و الكاراتيه، فقد تتسب بأضرار للمرأة كفقد بكارتها مثلا وفيها امتهان لحيائها ببروز مفاتنها واهتزازها بحركتها، فهذه الأنواع من الرياضة لا يجوز للمرأة ممارستها.