تعرف على قرارات جهاز حماية المستهلك بشأن حجوزات السلع والسيارات

قال المهندس أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الجريدة الرسمية ستنشر اليوم الإثنين 23 مايو، قرار مجلس إدارة الجهاز الخاص بإلزام الوكلاء والموزعين بتسليم المستهلك السلع أو السيارات المحجوزة قبل 12 أبريل بنفس القيمة دون زيادة في سعرها، أو ردّ الشركة لإجمالي ما تم سداده من دفعات مضافا إليها أعلى فائدة بنكية في السوق المصرفي وهي 18%، فضلا عن إلزام شركات السيارات بألا تضر أي إضافات وكماليات بالسيارات فترة ضمان السيارة مع عدم تخطي قيمة الكماليات نسبة 5٪؜ من إجمالي السعر الإجمالي.

جهاز حماية المستهلك يتصدى لظاهرة الأوفر برايس

وعقد رئيس جهاز حماية المستهلك، مؤتمرا صحفيا موسعا، أمس، للإعلان عن أبرز قرارات مجلس إدارة الجهاز الخاصة بآليات ضبط السوق وخاصة سوق السيارات، مؤكدا استقبال الخط الساخن للجهاز رقم 19588 لآلاف الشكاوى اليومية من المواطنين.

بعض الشركات أضافت مبالغ مالية طائلة على سعر السيارة بحجة الكماليات

وأعلن المهندس أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك، لـ «الوطن»، عن استمرار تصدي الجهاز لظاهرة الأوفر برايس التي يلجأ لها موزعي ووكلاء السيارات لبيع السيارة بأزيد من ثمنها المعلن للمواطن، قائلا: «وجدنا حيلة وتلاعب من قبل بعض الشركات والوكلاء في إقرار مبالغ مالية طائلة إضافية على ثمن السيارة بحجة الكماليات الموجودة بها ولذلك قررنا ألا يزيد ثمن كماليات السيارة عن 5% من إجمالي سعر السيارة كوسيلة لوقف هذه الظاهرة التي تضر المستهلك».

وأضاف المهندس أيمن حسام الدين، أن جميع قرارات مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك تأتي لصالح المواطن بما لا يضر مصلحة الاقتصاد المصري.