صانعو السيارات الكهربائية يرفعون الأسعار بسبب التكاليف

يقوم صانعو السيارات من Tesla إلى Rivian إلى Cadillac برفع أسعار سياراتهم الكهربائية وسط ظروف السوق المتغيرة وارتفاع تكاليف السلع، وخاصة المواد الأساسية اللازمة لبطاريات EV، وفقاً لـCNBC.

زيادة حادة في الطلب على معادن البطاريات

وكانت أسعار البطاريات تنخفض منذ سنوات، لكن هذا قد يكون على وشك التغيير، وتتوقع إحدى الشركات زيادة حادة في الطلب على معادن البطاريات خلال السنوات الأربع المقبلة، مما قد يؤدي إلى ارتفاع سعر خلايا بطاريات السيارات الكهربائية بأكثر من 20٪. هذا بالإضافة إلى الأسعار المرتفعة بالفعل للمواد الخام المتعلقة بالبطاريات، نتيجة لاضطرابات سلسلة التوريد المتعلقة بكوفيد وغزو روسيا لأوكرانيا.

التكاليف المرتفعة

وأدت التكاليف المرتفعة إلى قيام بعض صانعي السيارات الكهربائية بزيادة أسعارهم ، مما يجعل السيارات باهظة الثمن بالفعل أقل تكلفة بالنسبة للأمريكيين العاديين ويتسول هذا السؤال، هل سيؤدي ارتفاع أسعار السلع الأساسية إلى إبطاء ثورة السيارات الكهربائية؟

رغم خفض التكاليف تيسلا ترفع الأسعار

عملت شركة تيسلا الرائدة في الصناعة لسنوات على خفض تكاليف مركباتها، كجزء من «خطتها الرئيسية السرية» لتعزيز التحول العالمي إلى النقل بدون انبعاثات، حتى أنها اضطرت إلى رفع أسعارها عدة مرات خلال العام الماضي، بما في ذلك مرتين في مارس بعد أن حذر الرئيس التنفيذي إيلون ماسك من أن كلاً من Tesla وSpaceX يشهدان ضغوطًا تضخمية كبيرة مؤخرًا في أسعار المواد الخام وتكاليف النقل.

ارتفاع الأسعار مقارنة بأسعار 2021

أصبحت معظم سيارات تيسلا الآن أغلى بكثير مما كانت عليه في بداية عام 2021، ويبدأ الآن أرخص إصدار المدى القياسي من الطراز 3، وهو أرخص سيارة تسلا، بسعر 46990 دولارًا في الولايات المتحدة، بزيادة 23٪ من 38190 دولارًا في فبراير 2021.