«شعبة السيارات»: الأسواق تعاني من أزمة عالمية وليست محلية

علق الدكتور إيهاب المسلمي نائب رئيس شعبة السيارات في غرفة القاهرة التجارية، على قرارات جهاز حماية المستهلك، مؤكدًا أنه في الفترة الماضية كانت هناك سلسلة من المباحثات المستمرة بين ممثلين جانب السيارات وجهاز حماية المستهلك وأفضت تلك المباحثات إلى قرارات بغية تنظيم عملية البيع والشراء في السوق.

مباحثات طويلة

وأضاف المسلمي في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج «كلمة أخيرة»، على قناة ON: «خلال تلك المباحثات الطويلة عرض تجار ووكلاء السيارات وجهة نظرهم على مدار ثلاثة أسابيع والتي أثمرت عن جهاز حماية المستهلك».

وتابع نائب رئيس شعبة السيارات في غرفة القاهرة التجارية، أن هذه القرارات شهدت قدرا كبيرا من التوافق، موضحًا أن السوق يعاني من أزمة عالمية وليست محلية فقط منذ الربع الأخير نهاية العام الماضي مع قلة في مستلزمات الإنتاج في الرقائق الالكترونة، وهي بداية الأزمة، وهو ما أدى إلى نقص معروض السيارات على مستوى العالم.

تأثيرات قوية على سوق السيارات في مصر

وأشار إلى أن كل ما تقدم انعكس محليا على طول فترة الحجوزات لدى الوكلاء والموزعين، وأسفر عن تلك الأوضاع ظاهرة بزوغ سعرين في السوق سعر يخص العميل الذي سينتظر وسعر آخر لمن يريد الاستلام الفوري.

ولفت إلى أن القرارات الأخيرة التي كانت قد اتخذت في وقت سابق من قبل البنك المركزي ممثلة في نظام الاعتمادات المستندية عمقت الأزمة في السوق وقللت الكميات الواردة الأمر الذي أدى لتفاقم الأزمة.

وبيّن: «في ظل هذه الأوضاع المتشابكة وتغير أسعار الصرف في الخارج بدأ الموردون في زيادة الرسوم على الوكلاء المحليين في ظل الأزمة العالمية لتعمق جراح القطاع محليا، وكل هذه الأزمات خلقت خللاً في السوق مع عجز الوكلاء عن الوفاء بالتزاماتهم».