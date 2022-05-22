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قرار عاجل من «حماية المُستهلك» عن السيارات الجديدة المحجوزة قبل 12 أبريل

كتب:

وفاء الصعيدي
01:40 م | الأحد 22 مايو 2022
أزمة في أسعار السيارات - أرشيفية-

أزمة في أسعار السيارات - أرشيفية-

أعلن المهندس أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك، عن إلزام وكيل السيارة بتسليم المستهلك السيارة المحجوزة قبل 12 أبريل بنفس القيمة دون زيادة في سعرها، على أن يتم نشر القرار غدًا في الجريدة الرسمية.

وأضاف رئيس حماية المستهلك في مؤتمر صحفي قبل قليل، عن إلزام شركات السيارات بأن تكون أي إضافات وكماليات تتم على السيارات لا تضر بأمن السيارة وبشرط الا يتجاوز قيمتها 5٪؜ من إجمالي سعر السيارة.

مؤتمر صحفي للإعلان عن قرارات ضبط السوق

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده في مقر الجهاز بالقرية الذكية، للإعلان عن قرارات ضبط السوق بصفة عامة وسوق السيارات بصفة خاصة.

وأضاف المهندس أيمن حسام الدين: «وجدنا كماليات السيارات باب خلفي لرجوع ظاهرة الأوفر برايس، وأقول للشركات لابد أن يتم التعاون في اطار استقرار السوق فقط وتوظيف الازمة لتحقيق ارباح شخصية مرفوض».

 

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بقلم وفاء الصعيدي

صحفية معنية بتغطية وزارة التموين والتجارة الداخلية وجهاز حماية المستهلك.