بالرشاشات الثقيلة.. الاحتلال الإسرائيلي يجبر مزارعي غزة مغادرة أراضيهم

في استمرار لنهج الاحتلال الإسرائيلي، استهدفت قواته، صباح اليوم، المزارعين في شرق محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة الفلسطيني.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي المتواجدة في منطقة شرق محافظة خان يونس الفلسطينية، أطلقت نيران الرشاشات الثقيلة وقنابل الغاز المسيل للدموع باتجاه المزارعين المتواجدين في شرق بلدة خزاعة، كما أجبرتهم على مغادرة الأراضي عنوة.

الحرمان من لقمة العيش

جدير بالذكر أن قوات الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة شرق قطاع غزة، تقوم يوميًا بإطلاق النيران والغاز المسيل للدموع تجاه الأراضي الزراعية ورعاة الأغنام على طول السياج الفاصيل.

ويوميًا تجبر قوات الاحتلال رعاة الأغنام والمزارعين مغادرة أراضيهم عنوة؛ ما يؤدي إلى حرمانهم من الحصول على لقمة العيش.

الاحتلال يخطر بهدم ثلاثة منازل وغرفة زراعية جنوب الخليل

وقامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بهدم 3 غرف زراعية في بلدة كفر الديك غرب سلفيت، ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن الغرف تقع في منطقة "الكفراية" شمال البلدة وتعود لعدد من المزارعين.

وأضافت الوكالة الفلسطينية أن القوات الإسرائيلية حاصرت المكان وأطلقت قنابل الصوت والغاز تجاه المواطنين الفلسطينيين عند محاولتهم الوصول لأراضيهم وبعد ذلك باشرت قوات الاحتلال عمليات الهدم التي تنفذها.

إصابة شاب واعتقاله قرب رأس كركر غرب رام الله

وفي رام الله أصيب شاب بجروح ظهر اليوم الاثنين، برصاص الاحتلال على مدخل قرية رأس كركر غرب المحافظة، وذكرت مصادر أمنية لوكالة الأنباء الفلسطينية أنه ، أصيب بالرصاص الحي في المناطق السفلية من جسده، ولم يُعرف وضعه الصحي حتى الآن، فيما أفادت مصادر أنه تم اعتقاله ولم يتم التعرف على هويته.

موجة من العنف

وتشهد الأراضي الفلسطينية، تصعيدًا في جميع المناطق من قبل الاحتلال الإسرائيلي في الأونة الأخيرة، إذ تشهد الضفة الغربية المحتلة اعتقالات يومية ومداهمات واقتحامات لمنازل عديدة، بالإضافة إلى القدس التي تشهد اقتحامات من المستوطنين بشكل يومي، فضلًا عن استهداف المواطنين في قطاع غزة.