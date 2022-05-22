الأردن يدين قرار الاحتلال الإسرائيلي بالسماح للمتطرفين بأداء طقوس في الأقصى

أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، قرار محكمة إسرائيلية يسمح للمتطرفين بأداء طقوسٍ في باحات المسجد الأقصى المُبارك الحرم القدسي الشريف.‏‎

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة السفير هيثم أبو الفول، إن القرار باطل ومنعدم الأثر القانوني، حسب القانون الدولي الذي لا يعترف بسلطة القضاء الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، وأنه يعد خرقا فاضحا لقرارات الشرعية الدولية المتعلقة بالقدس، ومنها قرارات مجلس الأمن، التي تُؤكد جميعها ضرورة الحفاظ على وضع المدينة المقدسة، وفقا لوكالة الأنباء الأردنية.

وأضاف أن القرار يعد انتهاكا خطيرا للوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك، مشددا على أن المملكة، ووفقا للقانون الدولي، لا تعترف بسلطة القضاء الإسرائيلي على القدس المُحتلة.

الأردن: المسجد الأقصى والحرم بكامل مساحته مكان عبادة خالص للمسلمين

حذر المتحدث الرسمي باسم الوزارة، من مغبة الاستمرار بالسماح للمتطرفين باقتحام المسجد الأقصى المبارك.

وشدد على أن المسجد الأقصى المبارك والحرم القدسي الشريف بكامل مساحته، هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري، بإدارة كل شؤون الحرم وتنظيم الدخول إليه.

ومساء اليوم سمحت محكمة الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس المحتلة للمستوطنين بأداء طقوس تلمودية في باحات المسجد الأقصى المبارك وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية.

الاحتلال يسمح للمستوطنين بأداء طقوس تلمودية في المسجد الأقصى

وألغت المحكمة، مساء اليوم، القيود المفروضة على عدد من المستوطنين، التي شملت أوامر إبعاد عن البلدة القديمة في القدس المحتلة، بعد أن كانوا أدوا طقوسا تلمودية في باحاته.

وقالت المحكمة، في قرارها، إنه باستطاعة المقتحمين للمسجد الأقصى من المستوطنين، أداء صلوات تلمودية في باحاته، معتبرة أن ذلك لا يعد مخالفة للقانون، بما في ذلك ترديدهم لصلواتهم التلمودية والاستلقاء على الأرض خلال اقتحامهم للمسجد الأقصى.