عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى المبارك تحت حماية قوات الاحتلال

نفذ عشرات المستوطنين الإسرائيليين اقتحاما للمسجد الأقصى المبارك، صباح اليوم، في حماية من قوات شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

ووفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» فإن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد المبارك على شكل مجموعات من جهة باب المغاربة، حيث نفذوا جولات استفزازيه في باحته بالإضافة إلى تأدية طقوس تلمودية.

التقسيم الزماني والمكاني

ويتعرض المسجد الأقصى المبارك لاقتحامات يومية في الشهور الأخيرة، ووصلت إلى ذروتها أثناء الاحتفال بعيد الفصح اليهودي الذي تزامن في شهر رمضان المبارك، في محاولات من الاحتلال الإسرائيلي لفرض التقسيم الزماني والمكاني في المسجد الأقصى.

فترة من التوتر والتصعيد

وشهدت الأراضي الفلسطينية المحتلة والداخل الإسرائيلي توترات كبيرة في الآونة الأخيرة، حيث تكثيف عمليات الاعتقال والاقتحامات والمداهمات في الضفة الغربية المحتلة التي سقطت خلالها الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة شهيدة، في استفزاز واضح للفلسطينيين.