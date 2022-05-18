كتب للطفل بتقنيات «الذكاء الاصطناعي» وعلى شكل ألعاب.. جديد مهرجان الشارقة القرائي

شهد مهرجان الشارقة القرائي للطفل ضمن نسخته الثالثة عشرة، التي تستمر حتى 22 مايو الجاري، في مركز إكسبو الشارقة، انتشارا ملحوظا للإصدارات الإبداعية المبتكرة بتصاميمها ومحتواها، حيث توظف أساليب التعليم الذكي التي تحفز حواس الطفل المتلقي عبر وسائط عديدة، تجمع بين المرئي والمسموع والمحسوس.

قصص على شكل ألعاب أطفال

من ضمن الكتب التي ضمها معرض الشارقة قصصا على شكل ألعاب ملفتة بأشكالها وألوانها وتصاميمها المبتكرة، وتأخذ قوالب عديدة، على شكل سيارات بعجلاتها الأربع أو حيوانات وفق نفس هيئاتها، كما تقدم بعض دور النشر صفحات تفاعلية ذكية في هذه الكتب، حيث تُقرأ من خلال أقلام خاصة، أو أدوات تفاعلية تشير على أماكن الحروف، أو تضيء الصورة المناسبة في الوقت المناسب من القراءة الصوتية للطفل حتى تبقي أثراً أكبر في نفسه.

تقنيات الأصوات عبر أقراص مدمجة في الكتب

وتقدم كراسات أخرى تقنيات الأصوات عبر اقراص مدمجة في الكتاب لإبراز الأصوات أو سماع القصة، أو للإيضاح وتحديد الإجابة الصحيحة من الخاطئة، إضافةً إلى كتب تفاعلية أخرى في مختلف صنوف المعرفة من اللغة إلى العلوم إلى الفنون إلى الحساب والرياضيات، إلى غير ذلك من الاهتمامات المعرفية.

وعن تنامي سوق هذا القطاع من مجالات النشر، قال محمد قبيعة صاحب دار «بيج بوكس»، وتحديداً من المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر، إذ يراه مجالاً واعداً ويتطور بسرعة في عالمنا العربي، في الوقت الذي تتنامى فيه وسائل التعلم الذكي، وما تتيحه المشاريع الابتكارية في هذا المجال، خصوصاً أنها تعمل وفق قواعد ترتكز على الإبداع لجذب الأطفال إلى عالم القراءة.

وحول محتويات هذه الكتب، أشار محمد قبيعة إلى أنها تركز على منهجيات التعلم وتطوير مستويات الإملاء والكتابة، كما ترسخ مضامين القصص والحكايات التفاعلية القيم الإنسانية كالصدق والتواضع، وتقدم العلوم والمعارف بشكل سهل ومناسب لأعمار الأطفال.