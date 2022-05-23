استقرار أسعار الأبقار والجمال في سوق مواشي بنها.. ابدأ شراء أضحيتك

شهدت أسعار الأبقار والجمال استقرار في سوق مواشي بنها بمحافظة القليوبية، قبل أسابيع قليلة من عيد الأضحى المبارك.

وأجرت «الوطن» أجرت بثا مباشرا حول الاسعار وحركة التداول بسوق المواشي ببنها استعرضت فيه أسعار اللحوم والابقار والعجول والجمال والتي شهدت إستقرارا في الاسعار ووجه التجار النصائح بالبدء في شراء أو حجز الأضاحي الخاصة بهم مع بدء العد التنازلي لعيد الأضحي المبارك.

العِجل بـ 5 آلاف جنيه والبقرة بـ 25.. تعرف على أسعار الأضاحي في سوق بنها

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أسعار الجِمال في سوق بنها

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أسعار المواشي واللحوم الحمراء

تجار المواشي في سوق بنها أكدوا ان هناك إستقرارا في الاسعار حيث يتراوح سعر العجول ما بين 5 الأف جنيه وحتي 20 الف جنيه حسب الوزن وكميات اللحم المنتجه فيه في الوقت الذي يبلغ فيه سعر الأبقار 25 الف جنيه وفق حالة البقرة وبذلك يتراوح سعر كيلو اللحم الحي بين 65 إلي 73 جنيها ونصح التجار المواطنين بالبدء في شراء وحجز أضاحيهم الخاصة بالعيد الكبير من الان فصاعدا في ظل استقرار الأسعار.

أسعار الجِمال في سوق بنها

وفي سوق الجِمال ببنها أكد التجار ان الاسعار في متناول الجميع، مشيرين إلى أن اليوم كانت حركة البيع والشراء جيدة جدا وكيلو لحم الجمال الحي في السوق بلغ 60 جنيها بينما بلغت اسعار الجمال من 10 الاف جنيه وحتي 20 جنيه احسب النوع والوزن وكمية اللحم.