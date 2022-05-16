إقبال على سوق المواشي في بنها.. «اعرف الأسعار قبل ما تشتري»

شهدت سوق المواشي بمركز بنها في محافظة القليوبية، إقبالًا متوسطًا من التجار والمواطنين لشراء الأبقار والجِمال والخراف وسط استقرار نسبي في الأسعار تزامنًا مع بدء العد التنازلي لاستقبال عيد الأضحى المبارك خلال الشهرين المقبلين، إذ تراوحت أسعار الأبقار بين 38 و40 ألف جنيه، وتراوح سعر كيلو اللحوم العجالي بقري وجاموسي بين 68 جنيهًا و70 جنيهًا، فيما وصلت الخراف إلى 6 آلاف جنيه للخروف الواحد، والجمال بـ20 ألف جنيه.

ورصدت «الوطن» خلال بث مباشر من داخل السوق، حركة البيع والشراء في سوق المواشي ببنها اليوم الاثنين، والأسعار وحالة الإقبال ونصائح التجار حول شراء الأضاحي، إذ أوضحوا أنه يفضل انتظار استقرار الأسعار خلال الـ20 يومًا المقبلة وعدم الشراء الآن، والشراء قبيل عيد الأضحى بأيام لزيادة العرض.

كيلو العجالي بـ70 جنيهًا

كشف تجار المواشي عن أسعار الأبقار والجاموس والعجول البقري والجاموسي، إذ يتراوح سعر اللحم العجالي بين 68 جنيهًا و70 جنيهًا، بينما بلغ سعر «الجاموسة» بين 38 و40 ألف جنيه، بانخفاض بين 3 آلاف جنيه و5 آلاف جنيه عن الأسبوع الماضي.

ابتعد عن شراء الجمل الصومالي

وقال تجار الجِمال بالسوق، إن شراء الأضحية يجب أن يكون له شروط، أهمها أن يكون سن الجمل 4 أعوام، وأن يكون من الجمال الرشيدي أو المغربي أو البلدي والابتعاد عن الجِمال الصومالي، ويبدأ سعر الجمل من 9 آلاف جنيه.

الخرفان تبدأ من 500 جنيه حتى 6000 جنيه

وقال تجار الخراف والأغنام، إن أسعار الأضاحي من الغنم هذا العام تتراوح بين 500 جنيه و6 آلاف جنيه حسب حجم ووزن كل أضحية، مؤكدين أن أفضل أنواع الأضاحي هي الخروف البرقي، ناصحين بالشراء من تاجر مضمون لتجنب شراء أضحية غير مناسبة.