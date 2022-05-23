الجامعة البريطانية تحصد مراكز متقدمة في تصنيف «راوند» العالمي 2022  

أعلنت مؤسسة «راوند» العالمية، تصنيف الجامعات لعام 2022 في منتصف شهر مايو الجاري، وحصدت الجامعة البريطانية في مصر المركز الرابع على مستوى جامعات مصر، وفقاً لمؤشر تقييم البحث العلمي، والمركز 719 عالمياً، والمركز 13 إفريقياً.

تصنيف الجامعات 2022

ووفقا لبيان صادر عن الجامعة، جاءت الجامعة البريطانية في المركز السابع كأفضل جامعة في مصر، والمركز 918 عالمياً، والمركز 21 إفريقيا.

وأوضحت الجامعة، أن تصنيف «راوند» العالمي بترتيب الجامعات يُجرى وفقا لـ4 مؤشرات، هي البحث العلمي، والاستدامة المالية، والتدريس، والتنوع الدولي، لافتة إلى أنه وفقاً لمؤشر الاستدامة المالية جاءت الجامعة البريطانية في المركز السابع بمصر، والمركز 924 عالمياً.

تصنيف الجامعات الخاصة

وتابعت الجامعة، أنه وفقاً لمؤشر التدريس، جاءت الجامعة البريطانية في المركز العاشر بمصر، والمركز 975 عالمياً.

تجدر الإشارة إلى أن الجامعة البريطانية حصلت على المركز السادس في مصر، والمركز 644 عالمياً، بحسب مؤشر التنوع الدولي، والذي يقاس بعدة معايير، منها نسبة الطلاب الأجانب، ونسبة الأبحاث المشتركة بين المصريين والأجانب، والسمعة الدولية.

و«راوند» هو تصنيف دولي صادر من موسكو منذ عام 2010، ويشمل 1150 جامعة من 85 دولة حول العالم، استنادا إلى بيانات يتم تجميعها من قبل مؤسسة تومسون رويترز (كلاريفيت) العالمية .

وفي السياق ذاته، أشاد الدكتور محمد لطفي، رئيس الجامعة البريطانية في مصر بالتقدم الذي حققته الجامعة بمختلف التصنيفات العالمية، والذي يرجع للمستوى العلمي والأكاديمي المتميز، والتطوير المستمر للعلمية التعليمية، بما يتماشى مع متطلبات الثورة الصناعية الرابعة، وكذلك متطلبات سوق العمل محلياً ودولياً، بما يسهم في إخراج كوادر متميزة من الخريجين لمختلف التخصصات.