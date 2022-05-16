للمرة الأولى في مصر.. استضافة ورشة عمل في طب وفسيولوجيا الفضاء

استضافت وكالة الفضاء المصرية هيئة التدريس ورؤساء الأقسام بكليات الطب والعلوم والهندسة البيئية وهندسة الطيران والفضاء وممثلين عن جامعات القاهرة والأزهر وجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا وجامعة عين شمس وجامعة الجيزة الجديدة وجامعة بنها وجامعة زويل لحضور ورشة عمل في طب وفسيولوجيا الفضاء، تحت رعاية وكالة الفضاء المصرية والمعهد الفرنسي لطب الفضاء وعلم وظائف الأعضاء (MEDES).

الطب الفضائي

بدأت اليوم فعاليات ورشة العمل حول مجال الطب الفضائي، والتي ستستمر ثلاثة أيام متتالية في مقر وكالة الفضاء المصرية، حيث افتتح الدكتور محمد خليل عراقي نائب - الرئيس التنفيذي للوكالة- الورشة بالترحيب بالحضور الكريم، وأعرب عن سعادته وفخره بعلماء وأساتذة مصر الأجلاء المجتمعين للنهوض في مجال الطب وفسيولوجيا الفضاء، ثم قدم ممثلي المعهد الفرنسي لطب الفضاء وعلم وظائف الأعضاء، الدكتورة أودري بيرتييه - الرئيس التنفيذي للمعهد، والدكتورة آن بافي لو ترون ، والدكتور آلان ميليت.

ورشة عمل

انتهى اليوم الأول لورشة العمل بعد تقديم ثلاث محاضرات سلطت الضوء على أنشطة الطب الفضائي المتعددة والرحلات الفضائية المأهولة، وأحدث البحوث القائمة على دراسة تأثير الفضاء على جسم الإنسان وكيفية تكيف رواد الفضاء أثناء وبعد المهمات الفضائية.

تشجيع الجامعات

وفي الختام، تم استخلاص العديد من المقترحات المهمة، ونذكر منها على سبيل المثال لا الحصر، عقد المزيد من مثل هذه اللقاءات كمؤتمرات علمية أو ورش عمل وندوات تثقيفية تعقد بالتنظيم مع الجهات المعنية بالمجال، إلى جانب التنسيق مع وكالة الفضاء والجامعات ومراكز البحث العلمي، وتدعيم وتشجيع الجامعات لزيادة أعداد الدارسين من الطلاب في هذا المجال، بالإضافة إلى تفعيل ما يعرف بمفهوم دبلوماسيين العلوم وتعظيم العائد منها من خلال استراتيجية التعليم والبحث العلمي لأفريقيا ودور مصر الريادي في ذلك.