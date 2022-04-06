رئيس الجامعة البريطانية في مصر يستقبل وفدا من جامعة «لندن ساوث بانك»

استقبل الدكتور محمد لطفي، رئيس الجامعة البريطانية في مصر، وفدًا رفيع المستوي من جامعة لندن ساوث بانك البريطانية، الشريك الدولي المعتمد للجامعة البريطانية في مصر، ممثلًا في السيدة ماندي ميدمنت، العميد الأكاديمي لجامعة لندن ساوث بانك العالمية، والسيد هيرمن برادا، مسؤول التعاون والدعم الإداري لجامعة لندن ساوث بانك العالمية، والسيد كالبش كيتيا، المستشار الأول لضمان الجودة، وذلك لبحث سبل الاستمرار والتجديد في العلاقة التعاونية والشراكة المستدامة بين الجامعتين.

الجامعة البريطانية

وأجري الطرفان محادثات مطولة حول الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بينهما، واستمعوا إلى خطط الجامعة المتبعة لضمان الجودة الأكاديمية وتعزيزها في التدريس والتعلم، ومناقشة البرامج الدراسية المشتركة بين الجامعتين، وسبل تطويرها وإداراتها، فضلًا عن وضع خطط تعاونية مستدامة تضمن تحقيق أعلى معدلات الاستفادة من هذه الشراكة.

وأعرب الدكتور محمد لطفي، رئيس الجامعة البريطانية في مصر، عن سعادته بهذه الزيارة التي تعكس مدي توطيد علاقات الشراكة المستدامة بين الجامعة البريطانية في مصر وشريكتها جامعة لندن ساوث بانك، والتي تتيح للطالب الاستفادة من برامج دراسية مصرية بخبرات بريطانية تطابق المعايير الدولية.

وأضاف: «هذه الشراكة المستدامة تُعلي من قيمة العلم والمعرفة التي تزود بها الجامعة البريطانية طلابها، مؤكدًا أن الشراكة بين الجامعتين في حالة تطور دائم ومستمر، يومًا بعد يوم»، وأوضح أن الجامعة البريطانية في مصر تمنح الخريج شهادتين معتمدتين الأولى مصرية من المجلس الأعلى للجامعات والثانية بريطانية، مؤكدًا استمرار الجامعة في إعداد طلابها وإمدادهم بالمهارات الأكاديمية والعلمية من جهة، واعتماد برامج الدراسة بها محليا ودوليا بما يسمح لمنتسبيها الحصول على فرص متميزة للالتحاق ببرامج الدراسات العليا والاندماج في سوق العمل المحلى والدولي.

جامعة لندن ساوث بانك

من جانبها أعربت ماندي ميدمنت، العميد الأكاديمي للشراكات العالمية بجامعة لندن ساوث بانك، عن سعادتها لزيارة الجامعة البريطانية في مصر قائلة: «شعرنا بسعادة كبيرة لوجودنا في القاهرة بشكل عام وبحرم الجامعة البريطانية في مصر بشكٍل خاص، وقد مررنا بتجربة مميزة بحرم الجامعة البريطانية أثناء جولتنا عندما التقينا بموظفي الجامعة وعرضوا التطورات والإنشاءات الجديدة بها، بالإضافة إلى الاستماع للطلاب والتحدث إليهم حول دراستهم وخططهم المستقبلية».