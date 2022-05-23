الأرصاد: ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ درجات الحرارة بدأت ترتفع اليوم وتعود إلى معدلاتها الطبيعية خاصة خلال فترات سطوع الشمس، بقيمة تتراوح بين 2 و4 عن أمس، موضحة أنّ طقس النهار حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة في فترة النهار على جنوب الصعيد.

انخفاض درجات الحرارة ليلا

وأضافت عضو المركز الإعلامي في الهيئة العامة للأرصاد الجوي، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر ودينا شرف، أنّ درجات الحرارة تنخفض خلال فترات الليل ومع غياب أشعة الشمس بشكل ملحوظ، حيث يكون الطقس لطيفا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للبرودة على السواحل الشمالية، معتدل على جنوب البلاد، وعلى مدار اليوم نلاحظ نشاط للرياح بسرعات تتراوح بين 30 و40 كم في الساعة، ما يساعد على تلطيف الأجواء نوعا ما.

ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنّه بداية من اليوم نشهد ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع، حيث يستمر ارتفاع درجات الحرارة وتصل إلى 35 درجة مئوية على القاهرة الكبرى، ويكون الجو حار على مدار الأسبوع.