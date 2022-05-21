«الأرصاد» تكشف عن أماكن سقوط الأمطار اليوم.. لن تصل القاهرة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن أماكن سقوط الأمطار اليوم السبت، التي تتزامن مع التقلبات الجوية الحادة التي تشهدها البلاد خلال الفترة الحالية، وذلك بعد ارتفاع درجات الحرارة، ووجود أتربة عالقة ورياح في العديد من المحافظات، فضلا عن تغير حالة الطقس على مدار اليوم وحتى غدا الأحد إذ تنخفض درجات الحرارة على القاهرة والوجه البحري وجنوب البلاد بقيم تتراوح بين 4 و5 درجات مئوية.

أماكن سقوط الأمطار اليوم

وأوضح خبراء الأرصاد، أماكن سقوط الأمطار اليوم؛ إذ تشهد السواحل الشمالية الغربية وجود فرص أمطار خفيفة بنسبة حدوث تصل لـ 30 % على أن تشهد تلك المناطق أجواء معتدلة نهارا مائلة للبرودة ليلا.

وأضافت الهيئة، أن هناك حالة من نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، كما تكون مثيرة للرمال والأتربة على شمال الصعيد على فترات متقطعة، لتستمر تقلبات الطقس لعدة أيام.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

وعن درجات الحرارة المتوقعة الأن على مدن ومحافظات الجمهورية فسجلت الأتي:

القاهرة 28 18

الإسكندرية 26 17

وادي النطرون 29 18

طنطا 28 18

شبين الكوم 28 18

دمنهور 28 18

بلطيم 27 18

مطروح 23 16

السلوم 23 16

سيوة 26 15

بورسعيد 27 19

دمياط 26 18

الزقازيق 29 18

المنصورة 28 18

الإسماعيلية 29 16

السويس 30 18

العريش 29 17

رفح 28 17

رأس سدر 30 18

نخل 30 13

نويبع 34 20

طابا 31 18

كاترين 26 13

الطور 30 21

شرم الشيخ 35 25

الغردقة 34 24

مرسى علم 35 25

الفيوم 29 19

بني سويف 29 19

المنيا 29 18

أسيوط 30 18

سوهاج 32 19

قنا 34 20

الأقصر 35 21

أسوان 36 22

إدفو 36 22

أبو سمبل 36 23

الوادي الجديد 34 22

شلاتين 38 26

أبو رماد 37 25

حلايب 33 27

راس حدربة 32 26.