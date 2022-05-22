«الأرصاد»: اليوم ذروة انخفاض درجات الحرارة.. وغدا تعود لطبيعتها «فيديو»

قالت الدكتورة منار غانم عضو المكتب الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إنّ هناك انخفاضا في درجات الحرارة عن أمس، وسيستمر هذا الانخفاض حتى اليوم، مشيرة إلى أنّ درجات الحرارة العظمى في القاهرة، وصلت إلى 28 درجة مئوية، أمس.

وأضافت غانم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميتين آية جمال الدين والإعلامية أسماء يوسف في برنامج « 8 الصبح»، المذاع على قناة « dmc»، أنّ من المتوقع حدوث مزيد من الانخفاض، اليوم، لتصل درجات الحرارة العظمى 27 درجة مئوية، ويرجع ذلك لوجود كتل هوائية قادمة من جنوب أوربا مرورًا في البحر المتوسط، إضافة إلى منخفض جوي في طبقات الجو العليا.

اليوم ذروة انخفاض درجات الحرارة لهذه الموجة الباردة

وأضافت عضو المكتب الاعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أنّ اليوم هو ذروة انخفاض درجات الحرارة لهذه الموجة الباردة التي ستنتهي، اليوم، وأن الأجواء خلال فترة النهار ستكون ربيعية على أغلب أنحاء البلاد، وبداية من الغد سيكون هناك ارتفاع في درجات الحرارة لتصل إلى 31 درجة مئوية.

حركة ملاحة من معتدلة إلى مضطربة

وأكدت عضو المكتب الاعلامي بهيئة الأرصاد الجوية على وجود نشاط للرياح على البحر الأحمر والبحر المتوسط وبالتالي وجود حركة ملاحة من معتدلة إلى مضطربة، مشيرة إلى ضرورة توخي الحذر في عمق البحرين الأحمر والمتوسط؛ لتجاوز ارتفاع الأمواج بهما إلى أكثر من 2.5 متر، أما على الشاطئ فستكون الأمواج غير عالية ومؤهلة لأعمال الصيد والبحرية.

رياح مثيرة لبعض الرمال والأتربة في المناطق المكشوفة والطرق الصحراوية

وأوضحت غانم، أن هناك وجودًا لنشاط رياح على مدار اليوم، تتراوح سرعتها بين 35 و50 كيلو متر في الساعة، وقد تكون مثيرة لبعض الرمال والأتربة في المناطق المكشوفة والطرق الصحراوية، مشيرة إلى أنّ نشاط الرياح يعمل على زيادة شعور المواطنين بالأجواء الربيعية، خلال فترات النهار، وزيادة شعور البرودة خلال فترات الليل، خاصة في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر.

وأشارت عضو المكتب الاعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى ارتفاع درجات الحرارة بداية من الغذ لتصل إلى 31 درجة مئوية، وتزداد درجات الحرارة على مدار الأسبوع المقبل لتصل إلى 35 درجة مئوية.