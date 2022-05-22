الأرصاد: أجواء مائلة للبرودة ليلًا وأمطار خفيفة على بعض المناطق

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد اليوم انخفاضًا في درجات الحرارة بقيم تتراوح ما بين درجة إلى درجتين على القاهرة الكبرى، نتيجة التأثر بكتل هوائية شمالية قادمة من جنوب أوروبا، موضحة أن البلاد تتأثر بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، يعمل على تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مدار اليوم، لافتة إلى أن الأجواء في فترة النهار ربيعية معتدلة على أغلب مناطق شمال البلاد، وحارة على جنوب البلاد.

الأجواء مائلة للبرودة ليلًا على أغلب مناطق السواحل الشمالية والوجه البحري

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الخير يا مصر»، تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي، وجومانا ماهر، والمذاع عبر الفضائية المصرية، والقناة الأولى، أن الأجواء مائلة للبرودة ليلًا على أغلب مناطق السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد، ومعتدلة على محافظات جنوب البلاد، منوهة إلى أن مختلف المناطق تتعرض على مدار اليوم لنشاط رياح، بسرعات تتراوح ما بين 35 إلى 50 كم/ الساعة.

وشرحت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية أن الرياح تعمل على الشعور بأجواء ربيعية معتدلة نهارًا وانخفاض الحرارة ليلًا، محذرة من أنها قد تكون مثيرة للرمال والأتربة، في الأماكن المفتوحة والمدن الجديدة والأماكن الصحراوية، مشيرة إلى تعرض السواحل الشمالية الغربية كمطروح والإسكندرية، ومحافظات شمال الدلتا كالبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية، لفرص سقوط أمطار مع تكاثر السحب.

وأكدت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية على أن أمطار خفيفة وغير مؤثرة على أعمال الأنشطة اليومية للمواطنين، لافتة لاستمرار انخفاض الحرارة اليوم، ثم تعود الدرجات لمعدلاتها الطبيعية وترتفع بحوالي 4 درجات، غدًا الاثنين، لتسود أجواء حارة نهارًا ولطيفة ليلًا، قائلة إن تلك الأجواء مستمرة حتى نهاية الأسبوع الجاري.