هل يجوز التسبيح والذكر على جنابة؟.. دار الإفتاء تحسم الجدل

هل يجوز التسبيح والذكر على جنابة؟ سؤال مهم يطرحه الأشخاص من حين إلى آخر، وذلك لأهمية الذكر والتسبيح، وهو السؤال الذي أجابت عنه دار الإفتاء المصرية في فتوى رسمية عبر موقعها الإلكتروني، رداً على سؤال استقبلته من أحد الأشخاص يقول فيه: «هل يجوز التسبيح والذكر والإنسان على جنابة؟».

هل يجوز التسبيح والذكر على جنابة؟

وفي الإجابة على سؤال هل يجوز التسبيح والذكر على جنابة؟ أكدت دار الإفتاء المصرية، أنه يجوز للإنسان شرعًا ذكر الله تعالى ولو كان على جنابة، لأن الأمر بالذكر جاء مطلقًا فدل ذلك على جواز الذكر في أي حال يكون عليها الإنسان، قال الله تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللهَ ذِكْرًا كَثِيرًا وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا»، وقال تعالى: «إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ».

حكم التسبيح والذكر على جنابة

وحول هل يجوز التسبيح والذكر على جنابة؟ تابعت دار الإفتاء: وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذاكرًا لله سبحانه في كل حركاته وسكناته وفي كل أحواله صلى الله عليه وآله وسلم، فعن عائشة رضي الله عنها قالت: «كان رسولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم يذكرُ الله عزَّ وجلَّ على كلِّ أحيَانه»، ونقل الإمام النووي إجماع العلماء على جواز الذكر بالقلب واللسان للمحدث والجنب والحائض والنفساء، فقال: «أجمع العلماءُ على جواز الذكر بالقلب واللسان للمُحْدِث والجُنب والحائض والنفساء، وذلك في التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والدعاء وغير ذلك».