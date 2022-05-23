بدائل الثانوية العامة 2022 في مطروح.. منها مدرسة الضبعة النووية

يبحث الطلاب خلال هذه الأيام عن بدائل الثانوية العامة 2022، في ظل الصعوبات والضغوطات التى يعيشها الطلاب وأسرهم خلال الثانوية العامة، ما اضطر العديد من المواطنين لإيجاد حلول بالبحث عن مدارس أخرى تحل محل الثانوية العامة، وهي المدارس الفنية الصناعية ذات المجالات الجديدة، مثل مدرسة الذهب، ومدرسة الضبعة النووية، ومدرسة المياه، ومدرسة توشيبا العربي، ومدرسة الثانوية البحرية، ومدرسة الثانوية الجوية وغيرها.

مدرسة الضبعة النووية من بدائل الثانوية العامة 2022

ومن أكثر المدارس التي تُعد من بدائل الثانوية العامة 2022 مدرسة الضبعة النووية، والتى ينتظر طلابها مستقبل كبير، من خلال العمل في مجال الطاقة النووية في المفاعلات التي يُجرى إنشاؤها في الضبعة لتوليد الكهرباء.

الالتحاق بمدرسة الضبعة النووية

وقال عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، إن مدرسة الضبعة النووية من أهم المدارس الفنية التى جرى افتتاحها منذ سنوات على أرض محافظة مطروح، وتحديدا في مدينة الضبعة، وهي مدرسة داخلية بها مبيت للطلاب عبارة عن فندق يتاح به إقامة وإعاشة، ونظام الدراسة بها 5 سنوات، ويتم الالتحاق بها من خلال التقديم الإلكتروني على موقع وزارة التربية والتعليم، ويُجرى للمتقدمين اختبارات في الكمبيوتر واللغة، إضافة إلى مقابلة شخصية للكشف عن السمات والقدرات، فضلا عن كشف طبي، حتى يتم الإعلان عن المقبولين.

الدراسة بمدرسة الضبعة النووية

وأضاف وكيل تعليم مطروح لـ«الوطن»، أن مدرسة الضبعة النووية تتوافر بها ثلاثة أقسام، هي الكهرباء والميكانيكا والإلكترونيات، ويوجد بها معامل متخصصة يقوم خلالها الطلاب بتنفيذ مشروعات في جميع التخصصات تحت إشراف معلمين العملي، والدراسة بها ما بين الجانب النظري والاهتمام بالجزء العملي للتطبيق.

ووقّعت مديرية التربية والتعليم بمطروح مع الجانب الروسي بروتوكول تعاون، يسمح ببعثات من أوائل الطلاب إلى روسيا للتدريب واستكمال الدراسة كبعثة علمية في مجال الدراسة النووية، ويتخرج الطلاب كفنيين في مجالات الكهرباء والميكانيكا والإلكترونيات، وتتاح لهم عمل معادلة للالتحاق بكلية الهندسة قسم الطاقة النووية.