بدائل الثانوية العامة 2022.. تعرف على الفرص المتاحة بعد الشهادة الإعدادية

بدائل الثانوية العامة 2022، عادة ما يبحث عنها أولياء الأمور عقب حصول أبنائهم على الشهادة الإعدادية، خاصة بعد أن شهدت الثانوية العامة تغيرات شتى في طبيعتها سواء من ناحية التدريس أو من ناحية عقد الامتحانات، فمن ناحية التدريس أصبحت إلكترونية على أجهزة التابلت، والامتحانات أصبحت تعقد بنمط البابل شيت وغيره من الوسائل الحديثة في الامتحانات ما يسبب قلقلاً لدى أولياء الأمور لأن ثقافة الدرجات والنتيجة لا تزال هي المسيطرة عليهم.

ولي الأمر أولاً والطالب ثانياً، يفكر دائماً في بدائل الثانوية العامة 2022، بعد الحصول على الشهادة الإعدادية، ويأمل في الالتحاق بمدرسة تؤهل لسوق العمل من خلال تعليم قائم على المهارات، وهو ما وفرته وزارة التربية والتعليم في مجموعة من المدارس المتميزة في قطاع التعليم الفني، أبرزها مدارس التكنولوجيا التطبيقية.

بدائل الثانوية العامة 2022

- ضمن بدائل الثانوية العامة 2022 مدرسة التكنولوجيا التطبيقية للميكاترونيات.

- مدرسة العربي للتكنولوجيا التطبيقية.

- مدرسة الإمام محمد متولي الشعراوي للتكنولوجيا التطبيقية.

- مدرسة الشهيد أحمد تعلب الفندقية للتكنولوجيا التطبيقية.

- مدرسة السويدي للتكنولوجيا التطبيقية.

- مدرسة إيجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية.

- مدرسة إلكترومصر للتكنولوجيا التطبيقية.

- مدرسة الصالحية للتكنولوجيا التطبيقية.

- مدرسة آي تك للتكنولوجيا التطبيقية.

- مدرسة بي تك للتكنولوجيا التطبيقية.

- مدرسة we للتكنولوجيا التطبيقية.

- مدرسة hst للتكنولوجيا التطبيقية.

- مدرسة الإنتاج الحربي للتكنولوجيا التطبيقية بالسلام.

- مدرسة الإنتاج الحربي للتكنولوجيا التطبيقية بحلوان.

- مدرسة الفنون للتكنولوجيا التطبيقية.

- أيضاً ضمن بدائل الثانوية العامة 2022 مدرسة مجموعة فلوكس فاجن للتكنولوجيا التطبيقية.

- مدرسة GIT للتكنولوجيا التطبيقية.

- مدرسة غبور 1 للتكنولوجيا التطبيقية.

- مدرسة غبور 2 للتكنولوجيا التطبيقية.

- مدرسة زيادة للتكنولوجيا التطبيقية.

بدائل الثانوية العامة 2022.. مدرسة مياه الشرب والصرف الصحي

لم تقتصر بدائل الثانوية العامة 2022 على مدارس التكنولوجيا التطبيقية فقط، لكنها تشمل أيضاً المدرسة الثانوية الفنية لـ مياه الشرب والصرف الصحي التي تقبل الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية من أبناء محافظة الجيزة والقاهرة والقليوبية بمجموع لا يقل عن 270 درجة فما فوق، ويتم عقد اختبار تحريري للمتقدمين في خمس مواد أساسية للوقوف على مستوى الطلاب في هذه المواد، بحسب ما أكده المهندس أحمد مصطفى، مدير المدرسة لـ«الوطن».

بدائل الثانوية العامة 2022.. مدارس السياحة والفنادق

تشمل أيضاً بدائل الثانوية العامة 2022 مدارس السياحة والفنادق، للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية من مختلف المدارس سواء الحكومية أو الخاصة، بحد أدنى 140 درجة، وتقول مرفت الشال، مديرة المدرسة لـ«الوطن»، إن الطالب يخضع لمقابلة شخصية وكشف طبي للتأكد من عدم وجود أي أمراض معدية أو إعاقات تمنعه من التكيف مع طبيعة الدراسة العملية بالمدرسة.

وتعتبر مدارس البترول في محافظة القاهرة ضمن بدائل الثانوية العامة 2022، حيث يوجد في محافظة القاهرة، أربع مدارس للبترول، مدرسة الطيران على طريق كرداسة، ومدرسة الشروق للتليفزيون والسينما في المعادي والفرع الثالث على طريق المنصورية والفرع الرابع هو مدرسة البترول في حدائق الأهرام، وتشترط ألا يقل مجموع الطالب في الشهادة الإعدادية عن 230 درجة.

وتشمل البدائل أيضاً، مدرسة إيجيبت جولد للذهب وهي مدرسة تابعة لوحدة مدارس التكنولوجيا التطبيقية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.