«حياة كريمة» تنهي معاناة أهالي زفتى مع الغاز الطبيعي والخدمات الطبية

منذ ستينات القرن الماضي، لم تشهد قرية «شبرا اليمن»، التابعة لمركز زفتى بمحافظة الغربية أي تطوير عمراني، حتى انطلقت مبادرة حياة كريمة لتعمير شوارع القرية التي اتخذت اسمها نسبة إلى جنسية مؤسسها الأول قبل مئات السنين.

لأول مرة في تاريخ الريف المصري، تشهد القرية أعمال حفر وتركيب شبكة غاز طبيعي، لتنهي معاناة نحو50 ألف نسمة فى الحصول على أسطوانات البوتاجاز واستغلال التجار.

وصلات الغاز الطبيعي

«مها علي»، واحدة من أهالي قرية شبرا اليمن التابعة لمركز زفتى بمحافظة الغربية، بدأت حديثها لـ«الوطن» بالإشارة إلى المعاناة المبذولة في سبيل توفير أنابيب البوتاجاز، خاصة في فصل الشتاء، حيث يقل المعروض ويواجه الأهالي جشع واستغلال التجار: «بنقف طوابير على المستودع عشان نلاقي أنبوبة سعرها بيوصل لـ85 جنيها وده مبلغ كبير على الناس هنا أغلبهم شغال باليومية»، بحسب وصفها.

نفس الشكوى كررها «عبدالله سلام»، أحد أهالي قرية شبرا اليمن في حديثه لـ«الوطن»: «كنا نتبهدل عشان نلاقي أنبوبة بوتاجار واللي ميقدرش يروح المستودع بيشتريها من بياع الأنابيب بسعر أغلى وتكلفة عالية جدا»، لافتا إلى انفراجه قريبة للأزمة مع قرب الانتهاء من تركيب كافة وصلات الغاز لمنازل القرية.

تطوير الوحدة الصحية في القرية

وعلى الجانب الصحي، يتابع الأهالي، في القرية نفسها، أعمال تدشين مجمع خدمات طبي جديد، يشمل تخصصات طبية متعددة بعد معاناة دفعتهم للسفر إلى المركز لتلقي العلاج اللازم.

«محمد عبد الوكيل»، واحد من أهالي قرية شبرا اليمن، أكد في حديثه لـ«الوطن»، أنهم عانوا على مدار عشرات السنين من ضعف الخدمات الطبية في القرية، فلم تشهد الوحدة الصحية أي أعمال تطوير منذ تسعينيات القرن الماضي: «كان فيه تخصصات طبية ناقصة، دلوقتي أكيد بعد التطوير الحال هيتغير»، بحسب روايته.

الأهالى يراقبون أعمال تركيب شبكة الغاز، وإنشاء المجمع الطبى بفرحة كبيرة بعد أن تحقق الوعد بتوفير حياة كريمة لهم عقب عقود طويلة من المشقة.