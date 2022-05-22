«حياة كريمة» تواصل التأهيل.. إنجازات عديدة في قرية التقدم بالإسماعيلية

نجحت المبادرة الرئاسية حياة كريمة، في تحقيق المعادلة الصعبة، وتحقيق إنجازتها على أرض الواقع، إذ تسير مراحل المبادرة، بشكل أسرع من المخطط له، من أجل التخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر احتياجا في الريف والمناطق العشوائية في الحضر، إذ تعتمد المبادرة على تنفيذ مجموعة من الأنشطة الخدمية والتنموية، التي من شأنها ضمان تلك الفئة، وتحسين ظروف معيشتهم.

حياة كريمة في قرى الريف المصري

كانت «حياة كريمة» في محافظة الإسماعيلية، وبالتحديد في مركز القنطرة شرق قرية التقدم، لها نصيب كبير من المرحلة الأولى بالمبادرة، التي تهدف في المقام الأول تطوير مستوى الحياة بقرى الريف المصري، على مستوى الدولة والارتقاء بمستوى الخدمات اليومية للمواطنين لتحقيق التنمية الشاملة، وتقديم خدمات لائقة وتوفير الحياة الكريمة لهم، في مختلف المجالات، منها تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي والخدمات الصحية والتعليمية والبيئية وخدمات الكهرباء والإنارة والنظافة والتنسيق والحضاري ورفع كفاءة منازل الأسر الأولى بالرعاية مع توفير فرص عمل للشباب.

«حياة كريمة» في قرية التقدم بالاسماعيلية

كشفت مؤسسة حياة كريمة، عن نسب الانتهاء من أعمال المبادرة في محافظة الإسماعيلية، وبالتحديد في مركز القنطرة شرق قرية التقدم، في إطار المبادرة الرئاسية، إذ تم إنجاز العديد من المشروعات في قطاع المحليات، ومجمع الخدمات الزراعية، ونقطة الإسعاف، إلى جانب قطاع الرياضة وقطاع تنمية الأسرة والطفولة، مؤكدة على أن عمليات التطوير ما زالت مستمرة، في باقي المحافظة وجميع محافظات الجمهورية.

إنجازات مشروعات «حياة كريمة» في قرية التقدم بالاسماعيلية

أشارت المؤسسة، إلى نسب إنجاز أعمال المبادرة في مركز القنطرة شرق، المدرج ضمن برنامج حياة كريمة، إذ جرى الانتهاء من 100% من أعمال مجمع الخدمات الحكومية، ضمن قطاع المحليات، 100% من مجمع الخدمات الزراعية، 100% من أعمال رفع كفاءة نقطة الاسعاف، فضلا عن الانتهاء من أعمال قطاع الشباب والرياضة.

وأضافت المؤسسة: جرى الانتهاء من 98% من أعمال كوبري التقدم الكيلو 24، بالإضافة إلى انهاء 98% من أعمال كوبري التقدم الكيلو 25.65، و88.4% من أعمال كوبري التقدم الكيلو 31.