قافلة طبية موسعة للكشف على الأهالي في الفيوم ضمن مبادرة «حياة كريمة»

نظمت اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء وجامعة الفيوم ومؤسسة صناع الخير للتنمية، قافلة طبية موسعة للكشف على أهالي قرية سرسنا مركز طامية بالفيوم بالتعاون مع الهيئة العامة للتأمين الصحي ومديرية الشؤون الصحية بالفيوم، وضمن جهود تنفيذ أهداف المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

16 تخصصًا طبيًا مختلفًا

نجحت القافلة فى تقديم خدمتها الطبية ل1886 مواطن من أهالي القرية والقرى المجاورة فى 16 تخصص طبى مختلف ، وتم تنظيمها برعاية دولة رئيس مجلس الوزراء ، وتحت إشراف الوزيرة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي وبالتنسيق الكامل مع الدكتور احمد الانصاري محافظ الفيوم وانطلقت أعمال القافلة وسط إقبال كبير من الأهالي و بحضور عدد كبير من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة وعدد كبير من المتطوعين من أبناء مركز طامية.

وأكد الدكتور محمد شعبان عضو اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء المنسق العام للقافلة أن قافلة قرية سرسنا بطامية شملت تقديم خدمات طبية علاجية في 16 تخصص طبى مختلف حيث نجحت القافلة في توقيع الكشف على 206 مريض عظام و150 فى عيادة الاسنان وفى تخصص أطفال 275 وفى تخصص السكر والغدد الصماء 100 وفى الباطنة 185 ومخ و اعصاب 73 وأمراض جلدية 95 وجراحة مسالك بولية 45 ونساء وتوليد 80 والقلب والأوعية الدموية 27 والصدرية 59 وجراحة عامة30 والأنف والاذن والحنجرة 145 وعيون 306 وتم عمل مقاسات نظارات ل85 حالة على ان يتم تسليم النظارات قريبا .

تقديم الخدمات العلاجية بالمجان

وأكد هانى عبدالفتاح المدير التنفيذى لمؤسسة صناع الخير للتنمية ان قافلة سرسنا بطامية تأتي فى إطار التعاون الدائم مع جهات الدولة المختلفة لتقديم خدمات علاجية ذات جودة بالمجان تماما لغير القادرين في أماكن معيشتهم واستمرارا لما تقدمه صناع الخير من جهود لدعم الشرائح الاكثر استحقاقا فى محافظة الفيوم حيث سبق للمؤسسة ان نظمت سلاسل قوافل جابت عدد كبير من قرى المحافظة ضمن مبادرة عنيك فى عنينا للحد من مسببات العمى ونظمت عدد كبير من القوافل العلاجية لطلاب المدارس فى عدد من مدارس القرى الاشد احتياج فى المحافظة ضمن مبادرة اولادنا فى عنينا.