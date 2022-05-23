ري سوهاج: تبطين الترع هدفه تقليل الهدر المائي «فيديو»

قال المهندس مجدي إبراهيم وكيل وزارة الري بمحافظة سوهاج، إنّ هدف المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع يستهدف الحفاظ على حصة مصر المائية وتقليل الهدر المائي وزيادة سرعة المياه في المجاري المائية ونمو الحشائش، موضحًا: «خطة العمل في المحافظة مستمرة حتى عام 2024 ونحاول أن نسبق الزمن ونسير بخطوات سابقة وناجحة وجميع المهندسين يتكاتفون مع بعضهم للوصول إلى الهدف المنشورد».

تحولنا من الرفاهية في استخدام المياه إلى سياسة الندرة

وأضاف «إبراهيم» في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر: «تحولنا في مصر من الرفاهية في استخدام المياه إلى سياسة الندرة، وبالتالي يجب أن تلتف الدولة والشعب لترشيد استخدام المياه، وبالنسبة للمشروع في المحافظة، فقد عملنا على 185 سرعة بإجمالي أطوال قدرها 541 كم وتم الانتهاء من 75 ترعة بنسبة 100% وجاري العمل في 110 ترعة».

إجمالي الأطوال التي تمّ الانتهاء منها

وتابع وكيل وزارة الري بمحافظة سوهاج: «إجمالي الأطوال التي تمّ الانتهاء منها بلغت تكلفتها مليار و86 مليون جنيه، وجار العمل في باقي الأطوال بتكلفة قدرها 638 مليون جنيه، وفي محافظة سوهاج جار العمل على إنجاز 110 كم بتكلفة قدرها 403 مليون جنيه حتى يكون إجمالي الأطوال في المحافظة حتى تاريخه 650 كم بتكلفة قدرها 2 مليار و127 مليون جنيه».