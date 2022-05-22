الري: صيانة جميع القناطر على النيل والرياحات والترع الرئيسية

كشف تقرير لوزارة الموارد المائية والري، عن أبرز الأعمال الجاري تنفيذها في مجال صيانة القناطر الرئيسية الواقعة على الرياحات والترع الرئيسية، مؤكدا الانتهاء من صيانة جميع القناطر على الترع والرياحات.

وأوضح التقرير أن من أهم العمليات عملية تدعيم ورفع كفاءة قنطرة جمجرة على الرياح التوفيقى شمال مدينة بنها، والتي تهدف لتتحمل مرور المركبات التى تخدمها الطرق المحيطة بالقنطرة، وعملية تدعيم قنطرة وهويس فم المنصورية وقنطرة عمر بك، كما أن الوزارة حالياً بصدد طرح أعمال صيانه بوابات وأجهزة تشغيل قنطرة حجز الصالحية على ترعة الإسماعيلية، وقنطرة كفر ربيع على ترعة الباجورية بمحافظة المنوفية، كما يتم دراسة تقييم كفاءة قنطرة فم الباجورية.

تحديث لأنظمة تشغيل بوابات هويس سد دمياط

وفى إطار تطوير الملاحة النهرية بمجرى نهر النيل الرئيسي وفرعيه دمياط ورشيد والترع الرئيسية، أوضح التقرير أنه يتم تنفيذ عملية تحديث لأنظمة تشغيل بوابات هويس سد دمياط بحيث تصبح ملائمة لظروف التشغيل وظروف البيئة الحالية المحيطة بالموقع، كما أنه جاري تنفيذ عملية تدعيم وتحديث الهويس الشرقي بقناطر إسنا الجديدة الواقعة على نهر النيل والذي تم تشغيله فى شهر مايو الماضي، وتنفيذ عملية تأهيل كباري الوصلة الملاحية بترعة الإسماعيلية من الفم وحتى كيلو 50.500 وعددها 13 كوبري مشاة ملاحي سطحي وكوبري سيارات ملاحي سطحي، وتأهيل عدد ٣ أهوسة بذات المسافة وهي هويس فم ترعة الإسماعيلية الجديد وهويس سرياقوس وهويس المنير، بالإضافة لتنفيذ عملية تأهيل لهويس نهاية ترعة الإسماعيلية.

الري: تنفيذ 3 قناطر على مصرف بحر البقر

وفي إطار تنفيذ مشروع الاستفادة من مياه مصرف بحر البقر، فقد قام قطاع الخزانات والقناطر الكبرى بالإشراف على تصميم وتنفيذ ٣ قناطر هي «قنطرة الحجز الرئيسية على مصرف بحر البقر، وقنطرة الفم على المسار الجديد، وقنطرة الحجز ومنشأ السقوط على المسار الجديد».