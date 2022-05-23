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محمود مسلم

بشرى لمرضى الأورام بالمنصورة.. شراء جهاز إشعاعي مهم بالمستشفى الجامعي

كتب:

ولاء نعمه الله
01:11 م | الإثنين 23 مايو 2022
النائبة إيناس عبد الحليم عضو مجلس النواب

النائبة إيناس عبد الحليم عضو مجلس النواب

أعلنت النائبة إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، أنها حصلت على موافقة الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، بشأن شراء جهاز معجل خطي نووي لعلاج مرضى الأورام بمستشفى المنصورة الجامعي بمحافظة الدقهلية.

علاج مرضى الأورام بمستشفى المنصورة

وأوضحت عضو مجلس النواب أنها حصلت على خطاب صادر من وزير التعليم العالي يفيد الموافقة على شراء هذا الجهاز بناء على الاقتراح برغبة، المقدم منها، والذي تمت الموافقة عليه بلجنة المقترحات والشكاوى، وبدوره وافق عليه وزير التعليم العالي.

وأوضحت «إيناس»، أن جهاز المُعجِل الخطي النووي، عادة ما يتم إعطاء العلاج الإشعاعي الخارجي باستخدامه، فهو جهاز يوجه أشعة عالية الطاقة إلى جسم المريض، وذلك من خلال تحرك المعجّل الخطي حول جسد المريض أثناء الجلسة الإشعاعية من أجل توصيل الإشعاع من عدة زوايا أثناء الاستلقاء على الطاولة، كما يمكن ضبط المعجّل الخطي النووي بما يتناسب مع الموضع الخاص بالمريض بحيث يوفر الجرعة الدقيقة للإشعاع الذي يحتاجه وفقاً لبروتوكول العلاج الذي يتبعه من خلال طبيبه الخاص أو المنشأة الطبية التي تشرف على عملية علاجه.

المُعجِل الخطي النووي

ويذكر أن ايناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، كانت قد تقدمت باقتراح برغبة تطالب فيه بجهاز المُعجِل الخطي النووي لعلاج الأورام، نظرا لما يعانيه مستشفى المنصورة الجامعي، الذي يعتبر من أكبر المستشفيات الجامعية في جمهورية مصر العربية، من نقص في عدد من الأجهزة والمعدات التكنولوجية المتطورة والمهمة للغاية والتي يتم استخدامها في سبيل علاج مرضى الأورام السرطانية، وعلى رأس تلك الأجهزة هو جهاز المُعجِل الخطي النووي.

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بقلم ولاء نعمه الله

محرر متخصص فى الشأن السياسي والبرلماني.