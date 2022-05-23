وزير الإسكان يشيد بتنفيذ مشروعات «المنصورة الجديدة» في مواعيدها المحددة

عقد الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا بجهاز مدينة المنصورة الجديدة، لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات المختلفة الجاري تنفيذها بالمدينة، وذلك بحضور مسؤولي الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ورئيس جهاز المدينة.

الجزار يستمع إلى شرح مفصل عن مشروعات المدينة

واستمع وزير الإسكان إلى شرح مفصل من رئيس جهاز المدينة عن الموقف التنفيذي للمشروعات السكنية، ومشروعات المرافق، ومختلف المشروعات التنموية، موجهاً بتكثيف أعمال الزراعات بالطرق والمحاور الرئيسية والجزر الوسطى للطرق.

الجزار يثني على جهد مسؤولي المجتمعات العمرانية

وأثنى وزير الإسكان على الجهد الذي يبذله مسؤولو هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورئيس جهاز مدينة المنصورة الجديدة، وجميع أفراد فريق العمل بجهاز المدينة، في تنفيذ مختلف المشروعات، وحثهم على بذل المزيد من الجهد، والالتزام بتنفيذ جميع الأعمال في مواعيدها المحددة، وبأعلى جودة، لإظهار مدينة المنصورة الجديدة بالشكل اللائق بها.